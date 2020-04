VIDEO/ Încă un video „glamuros” dintr-un spital din R. Moldova. „Domnule Dodon, când ați fost la spital, ați intrat în această secție?” Ce spune directorul instituției medicale

O mamă care este internată cu copilul său într-o secție a spitalului raional din Florești a publicat pe rețelele de socializare o înregistrare video în care arată condițiile dezastruoase pe care sunt nevoiți să le îndure. Femeia spune că în salon miroase îngrozitor, veceul este defect robinetul este stricat, iar în încăpere este prea frig pentru un copil care are febra 40.

Mama copilului spune că-a fost internată cu copilul său la spitalul după ce acesta a făcut febră și a fost diagnosticat cu bronhopneumonie.

Contactat de Ziarul de Gardă, directorul spitalului raional din Florești, Valeriu Nichiforciuc, susține că femeia a fost transferată deja în altă secție.

„Femeia cu copilul a fost internată ieri seara. Ea s-a întors de la Chișinău unde la fel a fost internată, fiind suspectă de infectare cu COVID -1. După ce a făcut testul, rezultatul a fost negativ, Au trecut 14 zile și a fost externată. DA – eu sunt la curent cu acele condiții. Nu este apă, veceurile sunt stricate. La moment jumătate de secție este reparată, urmează să fie renovată restul. Noi am pornit căldura. Noi deja am transferat femeia împreună cu copilul în altă secție- nu din motiv că s-a plâns pe condiții. Chiar cu câteva minute în urmă am vorbit cu mămica, mi-a spus că este cald, este mulțumită. Ea mi-a mai spus că așteaptă ca conducerea de vârf să se întoarcă către oameni. Poate în vreo trei săptămâni vom scoate la capăt reparația pe care o facem blocul de maladii contagioase. Copilul are întradevăr temperatura de 38, 5. La moment copilul primește tratamentul adecvat”, a declarat Valeriu Nichiforciuc.