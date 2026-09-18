VIDEO Bubuitură puternică auzită în zona Colonița. Poliția face verificări

Mai multe persoane au sesizat Poliția, în dimineața zilei de 18 septembrie, după ce au auzit o bubuitură puternică în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Apelurile au fost recepționate prin intermediul Serviciului 112, în jurul orei 04:20, se arată în comunicatul de presă emis de Poliție.

Potrivit sursei citate, polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. Până în prezent, oamenii legii nu au depistat obiecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație, anunță Poliția. Totodată, au fost dispuse verificări suplimentare în localitățile Dolinnoe și Maximovca.