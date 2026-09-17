Dosarul mitei la înmatricularea ilegală a peste 100 de vehicule cu numere neutre: cei doi funcționari, de la ASP și Serviciul Vamal, au fost arestați pentru 30 de zile

Angajatul Agenției Servicii Publice (ASP) și cel al Postului vamal Hîrbovăț, reținuți marți, 15 septembrie, într-o cauză penală de corupție, au fost plasați în arest.

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința angajatului Postului vamal Hîrbovăț și angajatului ASP, dispunând plasarea acestora în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile, au anunțat procurorii.

Conform JurnalTV, angajatul ASP cercetat este Serghei Obadă, șeful Secției de înmatriculare a vehiculelor cu numere neutre din Tiraspol.

Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de marți, 15 septembrie, acțiuni de urmărire penală într-o cauză penală ce vizează pretinse acte de corupție comise de către funcționari ai ASP și ai Serviciului Vamal.

„La această oră, se efectuează percheziții extinse la domiciliile și sediile persoanelor fizice și juridice implicate. Acțiunile vizează inclusiv sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, companiile afiliate acesteia, precum și brokerul vamal implicat în perfectarea actelor”, a anunțat atunci Centrul Național Anticorupție (CNA).

Conform materialelor cauzei, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, în complicitate cu un angajat al Postului vamal Hârbovăț și alți funcționari vamali, ar fi organizat o schemă ilegală de facilitare a eliberării actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile obligatorii ale legii.

Astfel, pentru a trece cu vederea neconcordanțele legale și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretins și primit remunerații ilicite cuprinse între o mie și cinci mii de euro pentru fiecare autoturism, iar datele preliminare ale anchetei indică faptul că, prin intermediul acestui mecanism infracțional, au fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre.