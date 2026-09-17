Reacția Kremlinului după sancțiunile impuse de SUA: „Ar complica eforturile de a găsi o soluție pașnică în Ucraina”

Kremlinul a transmis joi, 17 septembrie, că impunerea de noi sancțiuni din partea SUA împotriva Rusiei ar îngreuna ajungerea la un acord de pace în Ucraina, potrivit Reuters.

Mesajul a venit după ce, miercuri, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet amplu de sancțiuni menit să sporească presiunea economică asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, proiectul de lege mergând acum la președintele Donald Trump pentru a fi promulgat.

„Desigur, urmărim evoluția acestui document. Acesta se încadrează în categoria acțiunilor ostile și, evident, impunerea oricăror sancțiuni suplimentare de către SUA ar complica cu siguranță eforturile de a găsi o soluție pașnică în Ucraina”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, sunt blocate de luni de zile, dar președintele Donald Trump a trimis doi emisari la Moscova și la Kiev la începutul acestei luni, în încercarea de a relansa procesul de pace.

Proiectul de lege privind sancțiunile SUA vizează industriile energetice și de apărare ale Rusiei, precum și „flota fantomă” de petroliere care eludează sancțiunile existente, cu scopul de a priva Moscova de veniturile necesare pentru finanțarea războiului cu Ucraina.

De asemenea, acesta îl autorizează pe Trump să impună tarife de până la 100% asupra Chinei, Indiei și altor țări, pentru a reduce dependența acestora de petrolul și gazul rusesc.

India, mare cumpărătoare de petrol rusesc a avertizat, în prima reacție după pachetul de sancțiuni aprobat de Congresul SUA, că își va proteja interesele.