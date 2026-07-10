Un șofer ar fi pierdut controlul mașinii și s-a izbit în balustrada unui pod: unul dintre pasageri, în vârstă de 18 ani, a decedat la spital

Poliția a anunțat că documentează un grav accident rutier produs în dimineața zilei de vineri, 10 iulie, în jurul orei 05:00, în satul Crihana Veche din raionul Cahul, în care un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat aflat la volanul unui BMW se deplasa dinspre satul Crihana Veche spre Cahul. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a izbit în balustrada unui pod, se menționează într-un comunicat de presă.

În urma impactului, șoferul și doi dintre cei trei pasageri au fost transportați la Spitalul Raional Cahul pentru îngrijiri medicale. Uunul dintre pasageri, un tânăr de 18 ani, a decedat la scurt timp după internare, din cauza traumelor suferite.

Poliția a inițiat un proces penal și desfășoară în continuare acțiuni de urmărire penală pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.