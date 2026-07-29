Un fost secretar de stat de la Ministerul Sănătății, numit director interimar al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) are un nou director interimar. Ion Prisăcaru, fost secretar de stat în cadrul Ministrului Sănătății, a fost numit miercuri, 29 iulie, prin ordinul ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș.

Conform unui comunicat de presă, Ion Prisăcaru va asigura „managementul instituției, coordonarea activității serviciului de urgență la nivel național, dezvoltarea și implementarea proiectelor de modernizare pentru asigurarea accesului populației la servicii medicale de înaltă calitate la etapa de prespital”.

Ion Prisăcaru a deținut funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, din 2021 până în primăvara anului 2026, fiind responsabil de coordonarea politicilor în domeniul serviciilor medicale integrate.

Este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, specializarea chirurgie, precum și absolvent al programului de masterat în științe economice în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele R. Moldova.