„Vreau să știți un singur lucru”. Cum comentează Ion Ceban procesul contravențional, deschis pe numele său după călătoria în Italia cu pașaportul de serviciu

„Când Chișinăul are cele mai mari progrese și rezultate în toate domeniile, ei caută cum să mă înlăture prin diverse metode josnice și murdare, în timp ce ei nu demonstrează nimic”. Așa a comentat edilul capitalei Ion Ceban faptul că pe numele său a fost întocmit un proces-verbal contravențional și că riscă interdicția de a ocupa funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru un an.

„Vreau să știți un singur lucru – da ei caută cu tot dinadinsul să mă atace politic, direct, personal pe mine, dar echipa. (…) Din toate părțile încearcă să-mi facă cumva rău, pentru că cea mai mare încredere la această etapă este în instituția Primăriei, pentru că furnizăm rezultate, pentru că suntem eficienți”, a declarat Ion Ceban într-un video.

Spre final, primarul capitalei a adăugat că va reveni după ce se va documenta ce „boroboață” a făcut, deși știe că nu a făcut „nimic care să contravină legii”.

Ziarul de Gardă a aflat că pe numele lui Ion Ceban a fost întocmit un proces-verbal contravențional după ce s-a constatat că a utilizat pașaportul de serviciu pentru a pleca în Italia la începutul lunii septembrie 2025, deși acesta era suspendat din funcția de primar încă din 22 august 2025, fiind candidat la alegerile parlamentare pe listele Blocului „Alternativa”. Actul a fost remis instanței de judecată la 29 iulie 2026. Astfel, acesta riscă interdicția de a ocupa funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru un an.