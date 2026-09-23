Ucraina va reduce debitul Nistrului spre Republica Moldova. Ce au convenit cele două părți

Debitul de apă eliberat în Nistru spre Republica Moldova va fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 m³/s, față de 75 m³/s în prezent. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, convocată pentru evaluarea situației hidrologice și a perspectivelor pentru perioada următoare.

Potrivit Ministerului Mediului, partea ucraineană a propus inițial reducerea debitului la 50 m³/s. În urma negocierilor, părțile au convenit asupra unui debit de 60 m³/s, nivel considerat mai favorabil pentru Republica Moldova.

Decizia vine în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk, al cărui nivel a ajuns la cota minimă istorică de 111,97 metri, scrie sursa citată.

Autoritățile susțin că reducerea temporară a debitului urmărește conservarea rezervelor disponibile și asigurarea unui volum suficient de apă în albia Nistrului pentru o perioadă cât mai lungă.

În următoarea perioadă, instituțiile responsabile vor monitoriza nivelurile apei și vor coordona măsurile necesare cu operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit Ministerului Mediului, o atenție deosebită va fi acordată funcționării stațiilor de captare, pentru ca alimentarea populației cu apă potabilă să nu fie afectată.

Evoluția situației hidrologice va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice. În lipsa unor precipitații suficiente în bazinul Nistrului, rezervele de apă ar putea continua să scadă.

Autoritățile spun că, în condițiile actuale, prioritatea este gestionarea prudentă a resurselor de apă ale Nistrului, astfel încât să fie menținută alimentarea populației cu apă potabilă.