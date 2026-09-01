Trei cazuri de escrocherie telefonică, înregistrate în perioada 28-31 august. Prejudiciul estimat ajunge la 419 mii de lei 

Poliția a înregistrat, în perioada 28-31 august, trei cazuri de escrocherie telefonică, dintre care două au fost comise anterior, dar raportate de victime în perioada menționată. Prejudiciul total estimat se ridică la 419 200 de lei, a informat marți, 1 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc în municipiul Chișinău.

„O femeie de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai «Premier Energy» și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul unor verificări și prin inducerea în eroare a victimei, suspecții au determinat-o să transmită, prin intermediul unui curier, 185 000 de lei, bani proveniți din economiile proprii”, a scris IGP.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, poliția anunță că au fost dejucate 115 tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să producă prejudicii materiale.

Poliția le reamintește cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.