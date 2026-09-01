Noul șef al Misiunii OSCE în Moldova și-a preluat mandatul

Christopher W. Smith și-a preluat luni, 31 august, mandatul de șef al Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Moldova, în urma numirii sale de către președintele elvețian în exercițiu al OSCE, a anunțat instituția internațională. De asemenea, el va fi mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană.

„Este o onoare pentru mine să preiau funcția de șef al Misiunii OSCE în Moldova în acest moment important pentru procesul de reglementare transnistreană. Aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu autoritățile de la Chișinău și Tiraspol, precum și cu ceilalți participanți în formatul „5+2”, pentru a sprijini un dialog constructiv și a avansa eforturile către o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului transnistrean. Aștept cu interes să valorific eforturile de lungă durată ale Misiunii de a consolida încrederea, a promova cooperarea practică și a oferi beneficii concrete oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului”, a declarat Smith.

Înainte de a se alătura Misiunii OSCE în Moldova, Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. Anterior, în perioada 2022–2023, a deținut funcția de adjunct al Șefului Misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. Diplomat de carieră, membru al Serviciului diplomatic superior al Statelor Unite, cu titlul de ministru-consilier, Smith a avut misiuni și în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru, și a deținut funcția de adjunct al Șefului Misiunii în Armenia. La Washington, a deținut funcții de conducere în cadrul Departamentului de Stat și al Consiliului Național de Securitate.

Christopher W. Smith îi succedă ambasadoarei Kelly Keiderling, care și-a încheiat mandatul de șefă a Misiunii în septembrie 2025. Misiunea a fost condusă de Izabela Sylwia Hartmann, în calitate de șefă interimară a Misiunii, până la preluarea funcției de către Smith.

Prioritatea Misiunii OSCE în Moldova este de a „contribui la realizarea unei reglementări politice cuprinzătoare și durabile a conflictului transnistrean, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, cu statut special pentru Transnistria”. Mandatul Misiunii OSCE în Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv de R. Moldova.