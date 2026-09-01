Crima de la Criuleni: INP anunță că a inițiat o anchetă internă privind „exercitarea atribuțiilor de către angajații responsabili de aplicarea și monitorizarea supravegherii electronice”

Inspectoratul Național de Probațiune (INP), o subdiviziune a Ministerului Justiției (MJ), anunță că a dispus verificări interne privind cazul din raionul Criuleni. Potrivit unui comunicat al instituției, verificările vizează inclusiv „respectarea procedurilor și obligațiilor prevăzute de cadrul normativ, precum și modul în care au fost gestionate eventualele semnale și situații de risc în procesul de monitorizare”.

„Inspectoratul Național de Probațiune a dispus inițierea unei anchete interne în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor ce țin de exercitarea atribuțiilor de serviciu de către angajații responsabili de aplicarea și monitorizarea supravegherii electronice (…).

(…) Inspectoratul Național de Probațiune va acorda tot sprijinul necesar organelor competente pentru elucidarea completă și obiectivă a circumstanțelor acestui caz. În același timp, Inspectoratul tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate indica vulnerabilități în funcționarea mecanismului de supraveghere electronică.

În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsurile necesare atât pentru stabilirea rezultatele anchetei interne și măsurile dispuse în limitele competențelor vor fi comunicate public, cu respectarea cadrului legal și fără a prejudicia investigațiile desfășurate de organele competente”, se mai spune în comunicatul instituției.

Două corpuri neînsuflețite au fost depistate într-o localitate din raionul Criuleni, în dimineața zilei de 31 august. Potrivit Poliției, este vorba despre doi soți. Sesizarea a fost făcută de fiica lor, în vârstă de 15 ani. În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.

„Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, a fost depistată la fața locului și urmează a fi supusă expertizării. Polițiștii se află la fața locului și întreprind în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a menționat Poliția.

Marți, 1 septembrie, Procuratura raionului Criuleni a anunțat că verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului care și-a împușcat soția. Procurorii ar urma să cerceteze inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse, conform unui comunicat de presă.

Potrivit informațiilor preliminare, în dimineața zilei de 31 august, poliția a fost sesizată prin Serviciul 112, după ce o femeie de 42 de ani a fost depistată inconștientă în locuință.

„Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că un bărbat în vârstă de 47 de ani s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa, deși, anterior, în privința acestuia fusese emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în direcția femeii, după care ar fi mers în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. În cadrul cercetării au fost ridicate arma, muniții și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe acest caz a fost înregistrat un proces penal, iar în continuare urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, examinarea obiectelor ridicate, precum și alte acțiuni procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În cadrul acțiunilor desfășurate, se vor examina atât acțiunile făptuitorului îndreptate asupra victimei, cât și asupra altor membri de familie”, se arată în comunicat.

„În prezent, sunt depuse eforturi pentru identificarea persoanelor din familia extinsă sau din rețeaua de suport care le-ar putea oferi copiilor un mediu sigur și stabil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și protecției Sociale, cu referire la cazul soților de la Criuleni, găsiți împușcați la domiciliu.

Potrivit aceluiași comunicat, în prezent, „Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul structurii teritoriale de asistență socială, este alături de cei trei copii și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă dificilă, de protecție, siguranță și sprijin”.

Poliția a precizat că asupra bărbatului nu a fost găsită brățara de monitorizare. Acest lucru a fost confirmat și de către șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Acum este în derulare o verificare internă privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare, scrie moldova1.md.

„La cercetarea la fața locului, suspectul nu avea brățara. Când a aplicat brățara, când a fost sistat semnalul brățării, dacă a informat poliția de la Criuleni despre riscul opririi semnalului, și e important când a informat poliția. Noi am chemat la fața locului, la cercetare astăzi căutau și ei brățara și nu o găseau, și ne întrebau pe noi, dar unde-i brățara? Deci ei tot nu cunoșteau”, a menționat Viorel Cernăuțeanu.