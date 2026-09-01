Peste 10 mii de persoane au fost identificate muncind nedeclarat de la începutul anului 2026

Peste 10 mii de persoane care munceau nedeclarat au fost identificate de la începutul anului 2026, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit instituției, Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat 10 140 de persoane, dintre care 6 722 au fost deja legalizate.

Potrivit Ministerului, datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată și o scădere a ponderii ocupării informale. Aceasta a scăzut de la 23% în 2023 la 17,3% în 2025, cu 5,7 puncte procentuale în doi ani.

„Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus ca cel puțin 10 000 de persoane care muncesc nedeclarat să fie identificate”, se arată în comunicatul instituției.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate, potrivit autorităților, în agricultură și construcții. În agricultură, ponderea ocupării informale a scăzut de la 66,6% în 2023 la 61% în 2025, iar în construcții – de la 66,2% la 49%.

Ministerul precizează că agricultura, construcțiile, comerțul și industriile rămân domenii prioritare în combaterea muncii nedeclarate.

Anterior, în iulie 2026, Inspectoratul de Stat al Muncii anunța că peste 7 000 de persoane au fost identificate muncind nedeclarat de la începutul anului.