TOP Cele mai citite anchete ZdG din 2022: Protestele plătite de Șor, arvuna achitată de soția ex-președintelui Dodon și milionarii de la ANRE și Moldovagaz care gestionează criza gazelor naturale

În 2022, cele mai citite anchete ale ZdG l-au vizat pe fostul președinte Igor Dodon, care anul trecut s-a ales cu un dosar penal în care este incriminat de corupere pasivă în interesul unui grup criminal organizat și finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, dar și un dosar pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, protestele plătite ale Partidului fugarului Ilan Șor, milionarii de la Moldovagaz și ANRE, care gestionează criza gazelor naturale, dar și actori din lumea politică și sfera justiției.

Cea mai citită anchetă a ZdG din 2022 a fost cea în care am relatat despre arvuna de 25 de mii de euro pentru „utilaje de bucătărie”, plătită cash de soția ex-președintelui Igor Dodon. Am constatat că urmele tranzacției duc spre cumnatul lui Dodon și o bază de odihnă „all inclusive” de pe malul Nistrului.

Recipisă care demonstra că soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a oferit o arvună de 25 de mii de euro, pentru achiziționarea utilajelor de bucătărie, a fost identificată de procurori în cadrul perchezițiilor efectuate de procurori, la 24 mai, la domiciliul fostului președinte. De la domiciliul familiei Dodon au fost ridicate mai multe obiecte, acte și sume de bani.

Pe locul doi în top este ancheta în care am demonstrat cum Partidul Șor plătește oamenii să meargă la proteste. Patru reporteri ai ZdG s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor în ajunul mitingului din 18 septembrie din Chișinău. Ei au pornit împreună cu protestatarii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile, au documentat, din interior, modul cum sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”. Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei.

Podiumul anchetelor ZdG este completat de un articol în care am scris despre cum am identificat, în urma unei provocări între colegii din departamentul de investigații al ZdG, și am ajuns să-i fotografiem casa lui Fadei Nagacevschi, după ce un cititor ne-a transmis că acesta a făcut în 2021 achiziții „interesante”. Curiozitate ne-a trezit nu doar noua locuință a familiei Nagacevschi, trecută la valoarea de 50 de mii de euro, dar și împrumutul de 80 de mii de euro, pe care viceprimarul capitalei declară că l-a luat de la Viorica Nagacevschi, a doua soție a tatălui său, avocatul Vitalie Nagacevschi.

Șefii Moldovagaz și ANRE: milionarii afiliați politic care gestionează criza gazelor naturale – 22 mii de vizualizări

Locul patru în topul celor mai citite anchete ale ZdG din 2022 îl ocupă un articol despre șefii care conduc Moldovagaz și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Scriam, în februarie 2022 că Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, care a refuzat să vorbească public despre salariul său oficial, a ridicat, în 2021, un salariu lunar de circa 150 de mii de lei, mai puțin decât a încasat în 2020. Ceban este ajutat în activitatea sa de o armată de consilieri. Printre ei se numără soțul foste președinte interimare a Partidului Democrat Monica Babuc, dar și un fost deputat transfug, actual consilier municipal. Și la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-au dat, anul trecut, salarii grase. Ștefan Creangă, cel care a ocupat fotoliul de director al Agenției până la finalul lunii noiembrie, a încasat, în 2021, un milion de lei din salariul de funcție, echivalentul a circa 92 de mii de lei lunar. Creangă și-a cumpărat în 2021, înainte de a-și da demisia, un Range Rover, pentru care a plătit 2,5 milioane de lei, echivalentul a circa 125 de mii de euro, dar și un Ford Mustang de colecție, fabricat în 1968, pentru care susține că a scos din conturi 20 de mii de USD (360 de mii de lei).

Iar locul cinci în topul celor mai citite investigații ale anului 2022 este ocupat de un articol în care am scris despre apartamentul de lux, situat într-un cartier select din capitală, în regiunea parcului Valea Morilor, al familiei judecătoarei Lilia Lupașco. ZdG a identificat imobilul scos la vânzare prin intermediul unei agenţii imobiliare, pentru 6,5 milioane de lei, și a constatat că el nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse de magistrată.





Vă mulțumim că ne-ați urmărit în 2022. Ziarul de Gardă vă dorește să ningă cu pace, sa ningă cu soare, cu sănătate, cu bucurii și cu împliniri. Anul 2023 să fie mai bun, mai generos, mai optimist. La mulți ani!

P.S. Pe site, cifrele publice diferă de cele preluate de noi de pe Google Analytics, serviciul de analiză web oferit de Google care urmărește și raportează traficul site-ului, pentru că, în luna iulie, la 18 ani de activitate, site-ul zdg.md a primit „o nouă față”, iar contabilizarea afișărilor anterioare nu s-a luat în calcul.

