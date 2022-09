VIDEO 6,5 milioane de lei. Apartamentul de lux, cu vedere la parc, scos la vânzare de familia unei judecătoare

Lilia Lupașco, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și soțul ei, de meserie jurist, și-au scos la vânzare un apartament de lux, situat într-un cartier select din capitală, în regiunea parcului Valea Morilor, pentru care cer circa 6,5 milioane de lei.

În anunțul însoțit de mai multe fotografii care arată luxul în care locuiește familia judecătoarei, este indicat că apartamentul cu vedere spre parcul și lacul Valea Morilor are o suprafață de 170 de metri pătrați. Un imobil cu o asemenea suprafață lipsește însă din declarațiile de avere și interese ale magistratei. Imobilul scos la vânzare este compus din două apartamente comasate, unul din care procurat, în acte, de părinții magistratei.

Lilia Lupașco susține că familia sa a scos locuința la vânzare pentru că are nevoie de bani pentru a continua construcția unei case, începută anul trecut, într-o suburbie a capitalei, unde pentru materiale de construcție și manoperă a cheltuit deja 2 milioane de lei.

După o discuție cu reporterul ZdG, în care magistrata afirma că averea pe care o deține familia ei este în strictă conformitate și corespunde cu veniturile pe care le are, anunțul despre vânzarea locuinței a fost șters de pe site-ul agenției imobiliare.

Magistrata Lilia Lupașco, care face justiție la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar din aprilie 2020 exercită interimatul funcţiei de vicepreşedinte al instanței, sediului Râșcani, și-a scos în vânzare apartamentul de lux în care locuiește cu familia sa. ZdG a constatat că imobilul, pentru care judecătoarea cere 330 de mii de euro, echivalentul a circa 6,5 milioane de lei, este situat într-un bloc dintr-un cartier select din Chişinău, în regiunea parcului Valea Morilor, este divizat în două în declarațiile de avere și interese personale ale judecătoarei, și, pe jumătate, a fost cumpărat, în acte, de părinții ei.

Imobilul scos la vânzare prin intermediul unei agenţii imobiliare impresionează prin lux și opulență, este amenajat în stil modern. Primul element de lux este văzut imediat cum ușa locuinței se deschide. În antreu, în față, este amenajată o comodă elegantă, iar deasupra ei o oglindă mare. În stânga, vedem o altă comodă, mai mică, iar deasupra ei un tablou.

Urmează bucătăria și livingul amenajate open space, de unde, prin geamuri de tip perete pot fi admirate parcul și lacul Valea Morilor. Elemente care surprind în cele trei încăperi neseparate de vreun perete sunt patru coloane.

Bucătăria elegantă este completată cu blaturi din marmură, iar în living, în fața unei canapele mari, se află un șemineu. Apartamentul dispune de trei dormitoare, de trei blocuri sanitare, de două balcoane, dar și de o garderobă.

În anunțul de vânzare este indicat că imobilul are o suprafață de 170 de metri pătrați și valorează 330 de mii de euro sau echivalentul a circa 6,5 milioane de lei. Un apartament cu o asemenea suprafață însă nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse până acum de judecătoare.

ZdG a constatat că judecătoarea și soțul ei, Sergiu Dodon, jurist de profesie, dețin, în acte, două apartamente de 109 metri pătrați și, respectiv, 63 de metri pătrați, într-un bloc de locuințe dintr-un cartier select din Chişinău, în regiunea parcului Valea Morilor. Cele două apartamente au fost amenajate în unul, doar că judecătoarea nu declară asta. Iar acum imobilul de lux a fost scos în vânzare, pe un site al unei agenții imobiliare, cu 330 de mii de euro, echivalentul a circa 6,5 milioane de lei.

Potrivit datelor de la Cadastru, apartamentul de 109 metri pătrați este înregistrat pe numele Liliei Lupașco și a fost obținut, oficial, în decembrie 2021, prin moștenire. Apartamentul a ajuns în proprietatea familiei magistratei în 2015, părinții ei figurând în acte ca fiind cei care au semnat, în 2012, contractul privind investiția în construcție.



În declarația de avere și interese personale pentru 2021 , semnată de magistrata Lupașco, aceasta declară că apartamentul valorează 2 milioane de lei. Imobilul a fost trecut și în declarația de avere și interese personale pentru 2020 , doar că aici Lupașco scrie că a dobândit bunul în 2016, în baza unui „contract de determinare a cotei părți ideale” și ar avea o valoare de doar 980 de mii de lei.

Celălalt apartament, de 63 de metri pătrați, este înregistrat pe numele judecătoarei și al soțului acesteia, Sergiu Dodon. În declarațiile de avere și interese personale ale magistratei, imobilul este trecut la valoarea de 509 mii de lei.



Prin intermediul aceleiași agenţii imobiliare, soțul magistratei a scos la vânzare un spațiu comercial care îi aparține: o încăpere din sectorul Buiucani al capitalei, recent renovată și amenajată modern, în care își au sediul firmele „Nobil Lex Group” SRL și „Vizita Grup” SRL , care îi aparțin lui Sergiu Dodon. Încăperea are o suprafață de 78 metri pătrați și se vinde cu 117 mii de euro sau echivalentul a 2,2 milioane de lei.

Lilia Lupașco motivează comasarea apartamentelor prin faptul că unul din ele era prea mic (63 metri pătrați), spune că părinții ei au cumpărat apartamentul de 109 metri pătrați cu bani munciți și că acum vinde imobilul pentru a-și putea continua construcția unei case, ridicate în 2021.

Judecătoarea susține că averea pe care o deține este în strictă conformitate și corespunde cu veniturile pe care le are, iar prețul cerut pentru apartament este unul de piață.

Cu referire la sediul soțului ei, scos în vânzare, Lupașco spune că „el a avut o casă, până la căsătorie. A construit o casă, pe care a vândut-o, și din banii obținuți a compărat oficiul. A făcut reparație și s-a mutat la oficiul lui”.

Familia judecătoarei îl are în calitate de vecin pe fostul deputat PSRM Ștefan Gațcan, care, l-a fel, și-a scos locuința în vânzare. Pentru imobilul de 165 de metri pătrați, Gațcan cere 360 de mii de euro.

După ce marți, 13 septembrie, am discutat cu judecătoarea Lupașco despre apartamentul pe care îl vinde și averea familiei sale, anunțurile de vânzare au fost șterse de pe site-ul agenției imobiliare.

Familia judecătoarei a cumpărat în 2021 un teren cu o suprafaţă de 12 ari, cu o casă nefinalizată pe el, pe care în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 îl trece la valoarea de 580 de mii de lei. Ea declară că preţul de piaţă al terenului este de 500 de mii de lei, motivul diferenței fiind faptul că au fost suportate cheltuieli pentru demolarea construcției nefinalizate de pe teren și că terenul nu a fost evaluat separat de construcția nefinalizată și constituie o valoare unică. Pe terenul respectiv familia judecătoarei își construiește o casă cu o suprafață de 312 metri pătrați. Bunul imobil, aflat într-o suburbie a capitalei, este în construcție și doar materialele de construcție și manopera i-ar fi costat pe cei doi soți 2 milioane de lei.

Magistrata mai deține în orașul Călărași un apartament de 66.4 metri pătrați, pe care l-a moștenit în 2016 de la părinții ei. Ea declară și o casă cu o suprafață de 117 metri pătrați, cu o valoare indicată de 32,6 mii de lei, obținută în 2017. Casa a fost moștenită de fiul ei, născut în prima căsătorie.

Deși deținea din 2008, împreună cu fostul soț, un apartament de 107 metri pătrați într-un bloc de locuințe de pe strada Profesor Ion Dumeniuc din sectorul Ciocana al capitalei, mantia de judecătoare i-a asigurat Liliei Lupașco, în 2015, două apartamente de circa 44 de metri pătrați la preț preferențial. Lupașco a fost membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor. Imobilele se aflau într-un bloc de pe strada Hristo Botev din Capitală și au fost obținute în cadrul unui proiect de asigurare cu locuințe a magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani. În 2017, ea a vândut unul din apartamente, dar a evitat să declare venitul obținut din tranzacție în declarația de avere și interese personale. Și celălalt apartament obținut la preț preferențial a fost înstrăinat în 2017, fără ca ulterior judecătoarea să declare venituri.

Judecătoarea motivează că nu a indicat vreun venit din vânzarea celor două apartamente, pentru că ar fi vândut imobilele la prețul cu care le-a cumpărat.

„Noi nu am vândut apartamentele. Venit din aceste apartamente nu am avut, pentru că nu am devenit proprietari la apartamentele acestea, dar am transmis cesiunea. Venit din apartamente nu am avut, pentru că noi cu cât am făcut contractul de ipotecă, cu tot atâția bani au fost vândute proprietarului unei cesiuni. Nu am obținut venit, prețul a fost același”, ne-a spus magistrata Lupașco.