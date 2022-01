FOTO/ Cum am ajuns să-i fotografiem casa lui Fadei Nagacevschi, cumpărată cu bani împrumutați de la cea de-a doua soție a tatălui său, la ora 7:30 dimineața

Luni, 17 ianuarie 2022, ex-ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi, numit la începutul lunii noiembrie 2021 în funcţia de viceprimar al municipiului Chişinău, scria pe o rețea de socializare că „pe la 07:30 au ajuns și la mine să-mi filmeze/fotografieze casa de ,,milioane” și „vreau să văd ce vor scrie și ce poze vor face pentru a încerca să convingă opinia publică cât de milionar sunt”. Casa lui Fadei Nagacevschi a ajuns în atenția ZdG la începutul lunii ianuarie, atunci când un cititor ne-a transmis că acesta a făcut anul trecut achiziții „interesante”. Curiozitate ne-a trezit nu doar noua locuință a familiei Nagacevschi, trecută la valoarea de 50 de mii de euro, dar și împrumutul de 80 de mii de euro, pe care viceprimarul capitalei declară că l-a luat de la Viorica Nagacevschi, a doua soție a tatălui său, avocatul Vitalie Nagacevschi. Pentru a satisface curiozitatea fostului ministru al Justiției de a vedea ce vom scrie, ZdG a decis să vă arăte cum am ajuns să scriem despre casa familiei Nagacevschi și cum am identificat-o, în urma unei provocări între colegii din departamentul de investigații al ZdG. 5 ianuarie 2022 5 ianuarie. Casa lui Fadei Nagacevschi, în atenția ZdG

Un cititor al Ziarului de Gardă, care activează în cadrul unei organizații non-guvernamentale, a trimis unui jurnalist de la ZdG un mesaj cu următorul conținut: „interesante achiziții a făcut Fadei Nagacevschi, din bani donați de mama”. Cititorul făcea referire la ultima declarație de avere și interese personale depusă de Fadei Nagacevschi la Autoritatea Națională de Integritate, în luna decembrie 2021 la scurt timp după ce a preluat mandatul de viceprimar al capitalei. Ziarul de Gardă a verificat documentul și a constatat că ex-ministrul Justiție și-a cumpărat, în 2021, o casă, valoarea indicată a căreia era de 50 de mii de euro (!), echivalentul a circa un milion de lei. Locuința declarată de funcționar avea o suprafață de 173,6 metri pătrați și venea la pachet cu o anexă cu o suprafață de 91,2 metri pătrați, ambele construite pe un teren de 13 ari. Publicitate Publicitate Tot în 2021, Fadei Nagacevschi indica în declarație că a luat cu împrumut de 80 de mii de euro, cu rata dobânzii de 0%, de la Viorica Nagacevschi, a doua soție a tatălui său, avocatul Vitalie Nagacevschi. Ziarul de Gardă și-a propus să identifice imobilul proaspătului viceprimar de Capitală pentru a vedea cum arată o casă evaluată la un milion de lei, în condițiile în care, cu acești bani, în Chișinău, nu poți cumpăra nici măcar un apartament cu două odăi. 15 ianuarie 2022 15 ianuarie. Un coleg ne provoacă să căutăm casa Fadei Nagacevschi a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care spune că „PAS a decis să atace frontal Primarul general pe domeniul averii și intereselor personale” și „Ah da, unde-s cei de la presă să-i întrebe pe cei de la PAS ce fac cu vilele de la Holercani și să-i întrebe cum au fost ridicate dronele pentru a filma la apartamentul Primarului general în condițiile legislației stricte actuale privind modul de folosire a dronelor”.



În baza acestui mesaj, redactorul șef al Ziarului de Gardă le-a amintit jurnaliștilor din departamentul investigații, în chat-ul comun pe care îl au, despre faptul că și-au propus să identifice casa de locuit procurată anul trecut de ex-ministrul Justiției, dar nu au făcut-o încă. Aici unul dintre colegi a venit și cu o provocare, acceptată ulterior de întreaga echipă.

Miza devine mult mai serioasă

La puțin peste o oră, am reușit să identificăm adresa noului imobil al lui Fadei Nagacevschi, în chat-ul comul al echipei fiind atașat documentul de la Cadastru care confirmă asta. Tot atunci am stabilit că luni, 17 ianuarie, vom merge la această adresă, pentru a vedea casa și a verifica dacă proaspătul viceprimar de Chișinău s-a mutat cu traiul în ea sau locuiește, totuși, la bloc, așa cum declara pe relețele sociale.

Am găsit adresa casei și am stabilit că vom verifica informațiile luni dimineață



17 ianuarie 2022

Așa am ajuns, luni dimineața, în jurul orei 7:30, în satul Străisteni, din comuna Băcioi, localitate aflată la circa 15 km de Chișinău, unde soții Fadei și Lenuța Nagacevschi au cumpărat, anul trecut o casă, pentru care susțin că ar fi plătit 50 de mii de euro, adică puțin peste un milion de lei. Am constatat că locuința este în proces de renovare și că în ea locuiește soacra oficialului. Ea ne-a spus că locuiește în această casă de o lună, fiind în proces de recuperare medicală după o intervenție chirurgicală.

Casa familiei Nagacevschi, cumpărată cu 50 de mii de euro, în septembrie 2021

Am revenit în redacție și, în timp ce discutam despre modul în care vom aborda subiectul și dacă merită sau nu de publicat articolul, Fadei Nagacevschi ne-a „deconspirat” într-un nou mesaj pe aceeași rețea de socializare.

„Vreau să văd ce vor scrie și ce poze vor face pentru a încerca să convingă opinia publică cât de milionar sunt. Din câte înțeleg sunt aceiași care au inventat ,,povestea” despre vilele de la Holercani și despre care tac acum. Cu detalii despre ce și cum revin după ce-și publică jurnaliștii marea ‘investigație’”, scria Nagacevschi

Pe parcursul zilei de luni, Fadei Nagacevschi nu a răspuns apelurilor noastre telefonice, așa că marți dimineață i-am lăsat un sms, în care i-am solicitat să accepte o discuție cu noi. În cadrul discuției avute ulterior, acesta ne-a explicat cum a identificat imobilul procurat și cum a ajuns să împrumute 80 de mii de euro de la cea de-a doua soție a tatălui său.

Fadei Nagacevschi despre noua casă

Pe parcursul anului 2021 am identificat o casă. Am împrumutat o sumă de bani și mi-am achiziționat casa. Pentru ca să restitui suma de bani, am vândut deja un apartament la valoarea de 33 de mii de euro și sunt în proces de vânzare a încă unui apartament cu o odaie, pentru ca să restitui datoriile, să-mi finisez casa pe care ați văzut-o, pentru ca să pot să mă mut.

despre împrumutul luat de la cea de-a doua soție a tatălui său

Viorica Nagacevschi este notar. Noi ne cunoaștem. Fiind notar, și eu știind ce bunuri am, identificând o ofertă de piață foarte bună la acea etapă (a casei – n.r.) am decis să împrumut, pentru că am câteva elemente pentru a restitui rapid acest împrumut, chiar dacă el este fixat pentru 10 ani. Deja am vândut un apartament cu o odaie și voi mai vinde un apartament cu o odaie. Apartamentul cu două odăi este, de asemenea, unul dintre elementele de rezervă, pe care pot să-l înstrăinez, în cazul în care voi avea nevoie de bani suplimentari.

despre rata dobânzii de 0% a împrumutului

Deoarece eu știu că nu va fi pe zece ani, dar pentru o perioadă foarte scurtă. Eu acum îmi vând apartamentele, pentru ca repede să restitui sumele respective de bani. Înțelegerea mea a fost clară. Eu, într-o perioadă foarte scurtă, voi depune toate eforturile pentru a restitui banii. Termenul a fost indicat ca o siguranță.

Viorica Nagacevschi a confirmat pentru ZdG că i-a împrumutat cele 80 de mii de euro ex-ministrului Justiției și spune că veniturile au fost obținute din activitatea de notar public.

Conform ultimei declarații de avere și interese personale depusă de proaspătul viceprimar al Capitalei, Nagacevschi declară că, împreună cu soția, a avut în anul 2020 un venit oficial declarat de circa 588 de mii de lei, iar alte 33 de mii de euro au fost obținute din vânzarea unui bun imobil. În acte, împrumutul de 80 de mii de euro, contractat în 2021, de la Viorica Nagacevschi trebuie restituit până în 2031.

Familia Nagacevschi declară două apartamente cu suprafețe de 33, respectiv, 69 metri pătrați, dobândite în anii 2018 și 2010, dar și un garaj, cumpărat în 2012. La capitolul bunuri mobile, acesta indică un MiniCooper S și un Volvo S80, cumpărate în 2012 și 2013 și trei terenuri obținute în 2017.

Fadei Nagacevschi, ministru al Justiției în perioada noiembrie 2019 – august 2021 în Guvernul condus de Ion Chicu, este fiul avocatului Vitalie Nagacevschi, fost deputat în Parlament pe lista Partidului Liberal Democrat. Fadei Nagacevschi a fost avocatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, iar în 2019 a activat în cabinetul președintei Parlamentului pe atunci, Zinaida Greceanîi, în calitate de consilier.

În noiembrie 2021, după două tentative eșuate de a-l numi viceprimar prin decizia Consiliului municipal Chișinău, primarul Capitalei, Ion Ceban, a semnat dispoziția de numire în funcție a lui Fadei Nagacevschi. Despre dispoziția lui Ceban s-a aflat la două zile de la semnare. Atunci edilul preciza că a semnat dispoziția la 8 noiembrie, iar la 10 noiembrie fostul ministru al justiției a fost prezentat colegilor în noua sa postură, după două zile în care „a făcut cunoștință cu tot cumulul de informații”.

Fadei Nagacevschi ocupă mandatul declarat vacant după demiterea lui Victor Chironda, în iulie anul curent.



