Președinta Maia Sandu felicită poporul de Paște: „Să ne întoarcem către ceea ce contează cu adevărat: credința, speranța”

Într-un mesaj adresat cu prilejul sărbătorilor pascale, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un îndemn la reflecție, solidaritate și grijă față de cei din jur.

„În aceste zile luminate, vă îndemn să ne întoarcem către ceea ce contează cu adevărat: credința, speranța și grija pentru cei de lângă noi. Paștele este despre biruința binelui asupra întunericului, despre puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul este greu. Este despre solidaritate, despre familii unite și despre comunități care își păstrează încrederea”, a subliniat președinta.

Maia Sandu a amintit de importanța gesturilor mici care pot ajuta pe cei aflați în dificultate.

„Să nu-i uităm pe cei pentru care aceste zile sunt mai grele. Un gest sincer, o mână întinsă sau o vorbă caldă pot aduce alinare acolo unde este nevoie. În astfel de momente se vede adevărata noastră putere – aceea de a fi împreună”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului le-a urat cetățenilor pace, sănătate și bucuria de a petrece sărbătorile cu „inima deschisă. Hristos a Înviat!”.