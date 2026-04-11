Focul Haric s-a aprins la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim

Focul Haric s-a aprins sâmbătă, în jurul orei 14, la Ierusalim, la Biserica Sfântului Mormânt. Ceremonia are loc în mod tradițional la locul unde, conform credinței creștine, a fost înmormântat Iisus Hristos. Acest lucru a fost relatat în timpul transmisiunii ceremoniei solemne anuale.

În R. Moldova, Focul Haric va fi adus în seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie, în jurul orei 20:00, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău, a anunțat anterior Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Totodată, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au anunțat că în acest an vor aduce Lumina Sfântă pe cale terestră, pe la Iași, acolo unde va ateriza aeronava care va avea asigurat un culoar special de zbor, agreat cu autoritățile de la București.

Focul Haric, cunoscut și sub numele de „Lumina Sfânt”, este considerat de creștinii ortodocși o minune care se săvârșește anual la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în Sâmbăta Mare.

În acest an, ceremonia aprinderii Sfintei Lumini s-a desfășurat cu restricții, similar perioadei pandemice. Doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de un număr restrâns de slujitori, a avut acces în Sfântul Mormânt. Credincioșii aflați în zonă nu au putut participa nici la slujbele oficiate la Mormântul Domnului, nici la ceremonia propriu-zisă de aprindere a Luminii Sfinte.