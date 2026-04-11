„Cu cât mai multe feluri de bucate veți avea, cu atât mai mic urmează să fie volumul acestora” – recomandările ANSP înainte de Paște

Pentru a preveni dezechilibrele metabolice și digestive, dar și a petrece în siguranță perioada sărbătorilor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine cu un set de recomandări. „În aceste zile marcăm momente de reuniune și de bucurie, care, însă, sunt frecvent asociate cu excese alimentare și cu consum de alcool”, potrivit ANSP.

„Începeți pregătirile cu o planificare rațională a meselor festive. Într-un secol în care risipa alimentară și sărăcia merg la braț, este important să ne planificăm masa de sărbători în avans”, recomandă ANSP.

În acest context, Agenția vine cu mai multe recomandări.

Pentru a evita risipa alimentară

„Mergeți la cumpărături cu o listă fixă de produse și străduiți-vă să nu deviați prea mult de la ea. Calculați volumul cumpărăturilor per persoană, reieșind din principiul diversității – cu cât mai multe feluri de bucate veți avea, cu atât mai mic urmează să fie volumul acestora. (…) Mergeți la cumpărături odihniți și sătui pentru a nu pune în coș produse nepotrivite. (…) Evitați să gătiți cantități mari. Mai bine puțin, dar proaspăt”, scrie ANSP.

Agenția amintește care este termenul de păstrare a produselor la frigider:

produsele preparate se păstrează maximum 2 zile;

ouăle vopsite și cozonacul – maximum 7 zile;

pasca cu brânză – 3 zile;

produsele cu maioneză și cremă – 24 de ore;

iar la temperatura camerei produsele preparate urmează să se rețină nu mai mult de 2 ore, iar cozonacii – maximum 3 zile.

În cazul în care ați respectat cu strictețe Postul Mare

„Introduceți hrana de origine animală în meniu treptat, inițial produsele acidolactice, brânzeturile, ouăle și carnea slabă (primele 2-3 zile), iar ulterior carnea de miel, porc și cozonacii.

Sistemul digestiv are nevoie de 3-5 zile pentru a-și ajusta pe deplin procesele digestive la proteinele și grăsimile animale, iată de ce, pentru evitarea indigestiilor, a suprasolicitării sistemului hepatobiliar și a dezechilibrelor metabolice (creșteri bruște ale glicemiei și ale lipidelor sanguine), se recomandă evitarea introducerii bruște a întregului spectru de bucate pascale tradiționale”, recomandă ANSP.

În cazul în care NU ați respectat Postul Mare sau ați facut-o parțial

„Acest lucru nu înseamnă că abuzul alimentar urmează să fie la ordinea zilei. Orice exces aduce cu sine pericole similare cu cele menționate mai sus, fapt valabil în special pentru cei care suferă de boli cronice (diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, gastrite sau pancreatite cronice, reflux gastroesofagian, litiază biliară, colecistită cronică sau boli inflamatorii intestinale).

Pentru a evita acutizarea afecțiunilor cronice și a preveni dezechilibrele, mențineți un regim alimentar obișnuit, cu trei mese de bază asamblate după principiul farfuriei sănătoase. Hidratați-vă zilnic cu 2-2,5 litri de apă sau băuturi neîndulcite. Limitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi prin limitarea mezelurilor și a brânzeturilor maturate, a conservelor, sosurilor, maionezei, băuturilor dulci, a patiseriei, deserturilor cu cremă și a cărnii grase”, mai atenționează ANSP.

Evitați consumul de alcool

„De sărbători, suntem predispuși să consumăm cantități mai mari de alcool, adesea într-un interval scurt de timp. Asocierea acestui fenomen cu un consum sporit de grăsimi și evitarea hidratării corespunzătoare sporește riscul pancreatitelor, a tulburărilor digestive, a suprasolicitării ficatului, creșterea tensiunii arteriale și abordarea unui comportament antisocial. Reiterăm că în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, o cantitate sigură de alcool nu există”, scrie ANSP.

Pentru a proteja sănătatea dvs și a celor dragi, ANSP mai recomandă respectarea următoarelor măsuri: