Persoanele care vor arde anvelope riscă amenzi între 15 și 40 de mii de lei, atenționează Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să respecte normele de protecție a mediului, să evite practicile nocive, în special aprinderea rugurilor din deșeuri, cu precădere a anvelopelor uzate. Astfel de acțiuni constituie contravenții și vor fi sancționate conform legislației în vigoare, avertizează Inspectoratul.

Persoanele depistate că ard anvelope sau alte deșeuri periculoase riscă amenzi contravenționale semnificative, precum și obligarea de a achita prejudiciul cauzat mediului.

„Persoanele care vor fi prinse că ard anvelope riscă amenzi contravenționale între 15.000 și 40.000 de lei. Totodată, în funcție de gravitatea cazului, poate fi calculat și prejudiciul adus mediului, care va fi achitat suplimentar”, a declarat Dorin Poverjuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru Ecopresa.

În această perioadă, inspectorii de mediu vor intensifica controalele în teritoriu pentru a preveni și combate aceste practici ilegale.

„Deși pentru unii această tradiție pare inofensivă, arderea anvelopelor și a altor materiale toxice generează emisii extrem de periculoase. Fumul rezultat conține substanțe toxice precum dioxinele și metalele grele, care poluează aerul, afectează solul și pot contamina sursele de apă. În același timp, aceste substanțe reprezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor, provocând afecțiuni respiratorii, alergii severe și, în timp, boli cronice grave”, menționează Inspectoratul pentru Protecția Mediului într-un comunicat.