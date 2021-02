Președinta Maia Sandu, despre tergiversarea procesului de vaccinare: „Corporațiile farmaceutice nu au încredere în sistemul nostru”

Președinta Maia Sandu susține că se tergiversează procesul de vaccinare din cauza faptului că unele corporații farmaceutice au anumite rețineri în oferirea donațiilor de vaccin anti-COVID-19 R. Moldova.

În cadrul unei emisiuni de la ProTV Chișinău, președinta Sandu a declarat că în maximum 10 zile la Chișinău ar putea ajunge prima tranșă din cele 200 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 oferite de Guvernul României.

„Ne bucurăm foarte mult și sperăm că săptămâna viitoare, în maximum 10 zile vor ajunge 20 de mii de doze de vaccin, care ne vor ajunge pentru vaccinarea a 10 mii de oameni și aceștia vor fi oamenii din prima linie din sistemul medical (…) Este foarte, foarte greu să obținem acordul producătorilor. În cazul donației din România am început discuțiile cu Pfizer. Două luni de zile am discutat în cadrul trilateral România – R. Moldova – Pfizer, ca să permită Pfizer-ul României să facă această donație și încă nu am reușit să ajungem la un final pe acest acord. Am început după aceasta cu Moderna, pentru că România a început să primească Moderna. Cu Moderna iarăși nu au fost finalizate procedurile. Cu AstraZeneca am reușit totuși să ajungem la acest acord ca România să poată să facă această donație”, a spus președinta.