VIDEO/ R. Moldova va beneficia de o tranșă de vaccinuri anti-COVID-19 din partea Lituaniei. Pricipalele declarații făcute la Chișinău de ministrul de Externe al Lituaniei

R. Moldova va beneficia de o tranșă de vaccinuri anti-COVID-19 din partea Lituaniei. Declarația aparține ministrului Afacerilor Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, și a fost făcută astăzi, 25 februarie, după întrevederea cu Ministrul interimar al Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE), Aureliu Ciocoi.

Anunțul a fost făcut în contextul în care ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, întreprinde joi, 25 februarie, o vizită de lucru în R. Moldova.

„În cadrul acestei întrevederi am discutat despre situația pandemică și situația R. Moldova. Lituania a fost printre acele 13 țări care au semnat scrisoare prin care a exprimat susținerea pentru dezvoltarea unui mecanism la nivelul Uniunii Europene în vederea facilitării accesului statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinuri anti-COVID-19. Lituania va face tot posibilul, împreună cu alte țări, să fie posibilă vaccinarea cât mai rapidă a populației împotriva COVID-19”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Aureliu Ciocoi, a declarat că a convenit împreună cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, ca țara noastră să beneficieze de o tranșă de vaccinuri anti-Covid-19 din partea Lituaniei.

„ Am abordat situația reală privind cooperarea R. Moldova cu UE. Am găsit lucruri comune ce privește relațiile R. Moldova pe plan internațional. Sunt bucuros să spun că practic în toate aspectele am găsit limbaj comun. Dialogul politic politic între Chișinău și Vilnius se va valorifica prin acțiuni concrete. ”, a declarat Ciocoi.

Programul vizitei va include întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu Vlad Bătrîncea, vicepreședintele Parlamentului R. Moldova.