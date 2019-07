Opinia Guvernului față de proiectul de lege care spune că certificatul de urbanism va putea fi eliberat doar cu acordul vecinilor

Guvernul consideră „discutabil” proiectul de lege înaintat de deputatul Vasile Bolea potrivit căruia certificatul de urbanism va putea fi eliberat doar cu acordul tuturor copropietarilor, inclusiv al vecinilor, de imobil/teren în vederea executării lucrărilor de construcție.

În ședința de astăzi, 18 iulie, Guvernul a avizat proiectul de lege și a venit cu mai multe sugestii de redactare.

Guvernul le sugerează autorilor proiectului de lege să prevadă un mecanism clar și transparent care să ia în calcul mai multe aspecte:

Guvernul mai sugerează consultarea opiniei asociațiilor patronale și sindicale din domeniul construcțiilor pe marginea proiectului în cauză.

Foto antet: simbol