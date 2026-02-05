Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre continuă să crească în regiunea transnistreană

În perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14 863 de autovehicule necomerciale, conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, informează Biroul politici de reintegrare. Doar în anul 2025 au fost înregistrate 2 656 de autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 21,76% față de anul 2024.

Potrivit autorităților, anul 2025 a marcat o creștere numerică. După reluarea procesului în august 2024, ca urmare a blocajelor unilateral impuse de Tiraspol în decembrie 2021, numărul de înmatriculări a crescut de la 12 206 la finele anului 2024, la 14 863 la sfârșitul anului 2025.

Totodată, numărul total de certificate de înmatriculare de model neutru și de plăci auto de model neutru, eliberate la punctele de înmatriculare din or. Râbnița și Tiraspol la data de 31 decembrie 2025 era de 21 915.

Paralel cu acest proces, numărul total de permise de conducere de tip național eliberate cetățenilor R. Moldova cu domiciliul în stânga Nistrului, în perioada cuprinsă între anii 2017 și 2025, cu excepția celor obținute prin preschimbare, a atins cifra de 2 777, dintre care 238 de permise au fost emise în cursul anului 2025.

Numărul total al autovehiculelor cu plăci de înmatriculare de tip național (MD), deținute de cetățenii R. Moldova domiciliați în regiunea transnistreană, pentru anul 2025, constituie 23 800 de unități, adaugă Biroul.

insitutția subliniază că mecanismul plăcilor neutre rămâne o alternativă, o etapă tranzitorie și provizorie spre procesul de documentare cu plăci de model național, iar accesul în traficul rutier internațional este acceptat doar în condițiile identificării clare a statului R. Moldova pe autovehicul, deținerii permisului de conducere de tip național și a altor acte emise de autoritățile naționale competente.

Biroul politici de reintegrare aduce aminte că, începând cu 16 ianuarie 2025, echivalarea la normele naționale a dreptului de a conduce vehicule pentru persoanele din regiunea transnistreană are loc doar după susținerea pe malul drept a Nistrului a probelor teoretice și practice ale examenului de nivelul respectiv.

În ceea ce privește obținerea permiselor de conducere de model național de către locuitorii din regiunea transnistreană, prin intermediul mecanismului simplificat, s-a înregistrat o dinamică continuă. Astfel, în perioada cuprinsă între anii 2017 și 2025, au fost preschimbate în total 19 176 de permise de conducere, dintre acestea 3 066 pe parcursul anului 2025 (dintre care 2 917 au fost eliberate fără examinare și 149 în urma susținerii examenului).