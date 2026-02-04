Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama 

Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib de lider al pieței bancare din Republica Moldova și vine în completarea titlului „Cea mai bună bancă din Moldova”, acordat de aceeași publicație.

Un produs creat pentru creștere scalabilă și adaptat stilului de viață

Lansat în parteneriat cu Mastercard, maib gama este mai mult decât un card, este un ecosistem de beneficii creat pentru modul în care clienții trăiesc, plătesc și interacționează astăzi cu banca.

Portofoliul include maib gama premium, gama start, gama universal și maib junior, oferind soluții adaptate diferitelor etape de viață și niveluri de utilizare financiară.

Printre principalele avantajele menționăm:

• cashback corelat cu comportamentul real de consum;

• onboarding digital rapid prin aplicația maibank;

• o rețea extinsă de peste 1.300 de parteneri și 4.500 de locații;

• beneficii inovatoare, precum acces la lounge și fast track pentru cardurile premium, recompense dedicate segmentului junior, cu cashback de până la 15%.

Prin aceste caracteristici, maib gama a devenit unul dintre cele mai îndrăgite produse de plată din Moldova, contribuind activ la accelerarea plăților fără numerar.

La finalul trimestrului IV 2025, portofoliul total de carduri maib a depășit 1,5 milioane, iar maib gama reprezenta aproximativ 18% din total, un indicator al relevanței crescânde a produsului în strategia de retail a băncii.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședinta maib, responsabilă de Retail Banking, a comentat:

„Cardurile maib gama au devenit un pilon al strategiei noastre de Retail și al modului în care construim relații durabile cu clienții. Această recunoaștere din partea EMEA Finance confirmă că produsele create pentru clienții maib setează standarde la nivel regional. Performanța maib gama reflectă angajamentul nostru de a oferi experiențe simple, digitale și de înaltă calitate. Îmi exprim recunoștința față de partenerul de încredere Mastercard – pentru colaborarea excelentă și mulțumesc echipei maib, pentru dedicarea și profesionalismul care au făcut posibil acest rezultat. Premiul aparține clienților noștri și îi asigur că vom continua să inovăm și să creăm experiențe apreciate la nivel regional”.

Irina Untila, Country Manager Mastercard în Moldova:

„Felicităm echipa maib pentru această recunoaștere internațională, care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta produse inovatoare, cu impact durabil în piață. Împreună am construit mai mult decât un simplu card, am creat o platformă care conectează clienții la un ecosistem extins de beneficii și accelerează plățile digitale. Gama demonstrează valoarea soluțiilor orientate spre clienți, care stimulează utilizarea, consolidează loialitatea și susțin o creștere sustenabilă.”

Un ecosistem care creează valoare pentru clienți și comercianți

Dezvoltarea maib gama este susținută de una dintre cele mai extinse rețele de acceptare din țară. În trimestrul III 2025, maib a atins o cotă de piață de 43,7% pe segmentul POS și e-commerce, raportat la numărul de terminale.

Cu o rețea extinsă de peste 25 000 de POS-terminale, infrastructura băncii facilitează acceptarea plăților și sprijină creșterea economiei digitale, generând beneficii atât pentru clienți, cât și pentru comercianți.

Amintim că în luna decembrie maib a fost recunoscută de către prestigioasa publicație The Banker ca „Cea mai bună bancă din Moldova”.

Despre EMEA Finance

EMEA Finance Magazine este o publicație de top dedicată știrilor, tendințelor și analizelor financiare din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Axată pe sectorul bancar, investiții, piețe de capital și finanțe corporative, EMEA Finance publică articole, interviuri și comentarii bine argumentate ale experților din industrie și lideri de opinie. Revista oferă informații valoroase despre evoluțiile economice regionale, schimbările de reglementare și oportunitățile de pe piețele emergente, fiind o sursă de încredere de informații pentru profesioniștii și factorii de decizie din sectorul financiar din întreaga regiune EMEA.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, deținând o cotă de 35,5% din depozite și 37,7% din împrumuturi din întregul sistem bancar la sfârșitul trimestrului III al anului 2025. Este un creditor disciplinat, cu o rată a creditelor neperformante (NPL, IFRS) de 1,0% și un nivel solid de capitalizare, având o rată de adecvare a capitalului (CAR) de 20,7% la data de 30 septembrie 2025. Maib este o bancă de importanță sistemică pentru țară, deservind aproape jumătate din populație și fiind unul dintre cei mai mari angajatori privați din Moldova, cu o forță de muncă de peste 2 500 de persoane. Banca se dedică să ofere valoare acționarilor săi, distribuind 45% din profitul obținut în 2024 sub formă de dividende, în valoare totală de aproape 32 de milioane de euro. Din 2018, acționarul majoritar al maib este un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup important în gestionarea activelor din Țările Baltice, și Horizon Capital, un fond de investiții privat axat pe piețele emergente.