Noi șefi au fost desemnați la conducerea AIPA, CNAM, APP și Serviciului Fiscal de Stat

Noi directori la mai multe instituții ale statului au fost numiți de Guvern în ședința de miercuri, 16 septembrie. Astfel, noi șefi vor fi la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenția Proprietății Publice (APP), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Conform Executivului, în unele cazuri, este vorba și despre o rotație a managerilor care au demonstrat că pot livra rezultate.

Prim-ministrului, Vasile Tofan, a declarat că Guvernul își propune să aducă experiența, energia și practicile bune acolo unde este cea mai mare nevoie de ele și să aducem un suflu nou în instituțiile-cheie.

Elena Țîbîrnă, numită șefă la Serviciul Fiscal

La conducerea SFS a fost numită Elena Țîbîrnă. Aceasta a activat 25 de ani în sistemul Casei Naționale de Asigurări Sociale, unde a început ca specialist în 1997.

„În calitate de directoare a CNAS, Elena Țîbîrnă a administrat peste 50 de miliarde de lei și unul dintre cele mai complexe sisteme ale statului, cel de asigurări sociale, care deservește aproape 800 de mii de oameni. Elena Țîbîrnă cunoaște foarte bine și partea practică a contabilității, inclusiv modul în care obligațiile fiscale se reflectă în activitatea de zi cu zi a unei companii. Această experiență îi oferă greutatea și competențele necesare pentru a transforma Fiscul într-un partener pentru oamenii de afaceri onești, dar și într-un instrument eficient de combatere a evaziunii fiscale”, a subliniat Tofan.

Actuala șefă al SFS, Olga Golban, își va continua activitatea la Serviciul Fiscal în calitate de directoare adjunctă.

Ion Dodon, numit șef la APP

La conducerea APP a fost numit Ion Dodon. Premierul a explicat că APP gestionează un portofoliu complicat și valoros și are nevoie de un conducător pedant și integru, dar și curajos, capabil să implementeze un proces complex de restructurare.

Acesta a activat până acum în funcția de director al CNAM. Potrivit lui Tofan, Ion Dodon are vigilența și rigurozitatea necesare pentru a administra APP și pentru a implementa corect și cu precauție o viziune economică orientată spre creșterea valorii bunurilor statului.

Andrei Uncuță, desemnat șef la CNAM

Pentru funcția de director al CNAM a fost propus Andrei Uncuță.

Șeful Guvernului a menționat că CNAM are nevoie de un conducător care cunoaște din teren sistemul medical și are experiența managerială necesară.

Anterior, Andrei Uncuță a condus Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și în prezent este secretar de stat al Ministerului Sănătății. Acesta este doctor în științe medicale și medic neurolog.

„Andrei Uncuță a condus spitalul în cea mai dificilă perioadă, cea a pandemiei, și și-a exprimat convingerea că acesta va asigura un echilibru între stabilitatea sistemului și schimbările structurale necesare”, a evidențiat prim-ministrul.

Radu Musteața, numit șef la AIPA

La conducerea AIPA a fost desemnat Radu Musteață. AIPA administrează un buget anual de peste 2 miliarde de lei și oferă cele mai importante finanțări pentru sectorul agricol.

„Radu Musteață a demonstrat că știe să facă ordine acolo unde este nevoie, că pune integritatea și interesul cetățenilor pe primul plan și că are capacitatea de a moderniza o instituție, de a o face performantă și de a crește încrederea societății în rolul acesteia”, a susținut premierul Tofan.

Musteața a fost ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare trei zile. Acesta și-a prezentat demisia după ce în spațiul public au apărut imagini în care Radu Musteața se înfățișează alături de membri ai fostului Partid Democrat, la diferite eveniemente organizate de formațiune. Înainte de a fost numit ministru, acesta a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din octombrie 2021.

„Pentru mine, acest mandat nu înseamnă doar administrarea unei instituții. Înseamnă asumarea unui proces de transformare și fortificare a AIPA, astfel încât Agenția să devină o instituție modernă, eficientă și pregătită să funcționeze la standardele Uniunii Europene. (…) Revin în serviciul public și cu o convingere pe care experiența ultimilor ani mi-a întărit-o: obstacolele, erorile, critica nu trebuie să ne oprească din efortul de a construi instituții puternice. Dimpotrivă, ele pot servi drept lecții pentru a face lucrurile și mai bine”, a scris Musteață.

Prim-ministrul Vasile Tofan a explicat că unii manageri sunt transferați în alte instituții pentru că au obținut rezultate foarte bune în funcțiile deținute, iar Guvernul dorește ca aceștia să aplice aceeași energie pentru transformarea altor instituții importante.