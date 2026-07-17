Ministrul Mediului: „Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă”. Ceban: „Intenționat, ca să sustragă atenția publică de la salariile nesimțite și angajările fictive, PAS a mai gândit o problemă artificială”

UPDATE 12:44 De cealaltă parte, primarul Ion Ceban a susținut că „autoritățile centrale, intenționat și artificial, vor să lase Chișinăul fără apă, așa cum au mai încercat în luna martie”.

„Așa cum au lăsat și Bălțiul, în perioada în care se scumpeau benzina și motorina. Totul pentru a devia atenția oamenilor de la problemele adevărate pe care PAS le creează”, a declarat acesta.

Edilul mai susține că pe Nistru nu ar fi nicio problemă.

„Nivelul apei în Nistru este de 8,45, nimic diferit față de ceea ce era acum o lună sau acum 2–3 luni. De debitul și nivelul apei în râul Nistru răspund instituțiile de la nivel central. De câtă apă este direcționată și unde ajunge răspund, la fel, autoritățile de la nivel central. Pe Nistru nu există nicio problemă. Specialiștii nu au atenționat asupra niciunei probleme”, a subliniat Ion Ceban.

Acesta a mai declarat că va cere Procuraturii să se sesizeze.

„Dacă Chișinăul va rămâne fără apă, este doar vina voastră, pentru că doriți să dăunați și să faceți rău. Intenționat, ca să sustragă atenția publică de la salariile nesimțite și angajările fictive, de la majorarea prețului la gaz și aprobarea „reformelor” care sunt împotriva oamenilor, PAS a mai gândit o problemă artificială. Vom solicita Procuraturii să se sesizeze și să fie deschise dosare penale pentru rea-intenție față de o populație de aproape 1 milion de locuitori. Vom anunța toate instituțiile internaționale și ambasadele despre aceste acțiuni și declarații iresponsabile”, a conchis Ion Ceban.

Știrea inițială:

Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Acesta a explicat că a fost informat de autoritățile ucrainene că se atestă un minim istoric al nivelului apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Astfel, ministrul a cerut primarului Ion Ceban să comunice dacă Chișinăul are surse alternative de apă.