Regele Norvegiei, Harald al V-lea, a murit la 89 de ani. Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei regale

Regele Harald al V-lea al Norvegiei, care a domnit ​​timp de peste trei decenii, a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat palatul regal, într-un moment de crize multiple pentru familia regală norvegiană, conform Reuters.

„Regele Harald a decedat în pace la Spitalul Universitar din Oslo vineri, 28 august, la ora 06:35 (ora locală)”, a anunțat palatul regal pe site-ul său web.

Harald, care a fost cel mai bătrân monarh în viață din Europa, a fost dus la spital pe 17 august. Palatul a declarat că este tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.

În 2024, fusese spitalizat pentru o infecție în timp ce se afla în vacanță în Malaezia și primise un stimulator cardiac temporar la un spital de acolo. A fost transportat acasă de forțele armate norvegiene și ulterior i s-a montat un dispozitiv permanent.

În același an, Harald, șeful statului norvegian în funcție din 1991, a declarat că va reduce numărul angajamentelor oficiale la care a participat, dar a exclus abdicarea, insistând că jurământul său de rege este pe viață.

Maia Sandu: „Îmi voi aminti mereu de căldura cu care m-au primit el și Regina Sonja la Oslo”

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei regale și poporului norvegian.

„Profund îndurerată de trecerea în neființă a Majestății Sale Regele Harald al V-lea. Îmi voi aminti mereu de căldura cu care m-au primit el și Regina Sonja la Oslo și de sprijinul Norvegiei pentru R. Moldova în cei mai grei ani ai noștri.