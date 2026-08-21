N-ai reușit să-ți înscrii copilul în clasa I? A demarat ultima etapă și au mai rămas 10 zile. Detalii de la Primăria mun. Chișinău

În perioada 20 – 30 august 2026 se desfășoară ultima etapă de înscriere a copiilor în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026 – 2027. Astfel, părinții ai căror copii nu au fost încă înmatriculați pot depune cererile până pe 30 august, exclusiv online și doar la școlile la care au mai rămas locuri disponibile, anunță Primăria mun. Chișinău, într-un comunicat.

Potrivit autorităților municipale, înscrierea se efectuează prin platforma escoala.chisinau.md, unde instituțiile de învățământ trebuie să indice numărul locurilor rămase libere.

În cazul școlilor, în care toate locurile au fost ocupate, posibilitatea depunerii unei cereri noi va fi sistată automat. În situația în care numărul solicitărilor depășește capacitatea planificată a unei școli, instituția urmează să solicite acordul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru acceptarea numărului de elevi suplimentar.

Admiterea elevilor în clasa I peste limita de locuri stabilite inițial va putea fi posibilă numai după obținerea acordului DGETS.

Pentru anul de studii 2026 – 2027, potrivit Primăriei Chișinău, a fost planificată înscrierea a 10 012 copii în cele 122 de instituții publice de învățământ din municipiul Chișinău, iar la etapa actuală pe platforma escoala.chisinau.md au fost expediate 10 702 cereri dintre care 8628 de cereri au fost accceptate.



Marina Lis, stagiară ZdG