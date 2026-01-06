Livrarea agentului termic, afectată în zona Telecentru din cauza unei căderi de tensiune

Termoelectrica S.A. a anunțat că, în seara zilei de marți, 6 ianuarie, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare în cartierul Telecentru.

Conform unui comunicat de presă, în prezent, echipele de intervenție ale „Termoelectrica” S.A. sunt antrenate în lucrări de restabilire completă a regimului hidraulic și depistarea deranjamentelor pe rețelele termice din zona „Telecentru”.