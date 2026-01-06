Livrarea agentului termic, afectată în zona Telecentru din cauza unei căderi de tensiune
Termoelectrica S.A. a anunțat că, în seara zilei de marți, 6 ianuarie, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare în cartierul Telecentru.
Conform unui comunicat de presă, în prezent, echipele de intervenție ale „Termoelectrica” S.A. sunt antrenate în lucrări de restabilire completă a regimului hidraulic și depistarea deranjamentelor pe rețelele termice din zona „Telecentru”.
„În consecința acestor fluctuații de tensiune, la Stațiile de Pompare nr. 5, 18, 19, precum și la Centrala Termică Sud, au fost înregistrate goluri de tensiune, fapt ce a determinat stoparea temporară a pompelor de rețea.
Datorită sistemului de automatizare, pompele din cadrul Stațiilor de Pompare nr. 5 și 18, cât și CT Sud au fost repornite în regim automat. La SP-19 au fost implicate echipele operative pentru reconectarea echipamentelor de pompare destinate consumatorilor din partea inferioară a zonei „Telecentru””, a comunicat întreprinderea.