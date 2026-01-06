Decizie irevocabilă pentru judecătoarea de la Curtea de Apel Centru care inițial a promovat evaluarea, dar a doua oară nu: CSJ a respins contestația acesteia, urmând să fie eliberată din funcție

Judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, care inițial a promovat evaluarea integrității, dar nu și evaluarea reluată, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins primul raport, nu mai poate ocupa funcții publice pentru cinci ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 6 ianuarie, contestația depusă de aceasta împotriva Consiliului, cu privire la anularea hotărârilor din 22 mai 2025 și din 04 noiembrie 2025.

Până în prezent, Cojocaru a fost singura magistrată în privința căreia Comisia Vetting a adoptat mai întâi un raport pozitiv, dar și-a schimbat concluzia după reevaluare.

Decizia CSJ vine la două luni după ce Olga Cojocaru a contestat hotărârea CSM prin care s-a constatat nepromovarea reevaluării cu 10 voturi „pro” și 1 „contra”. CSJ a publicat doar dispozitivul deciziei emise marți.

Astfel, judecătoarea Olga Cojocaru nu a promovat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de cinci ani și neavând drept la indemnizația unică de concediere.

Procedura de reevaluare în privința magistratei de la Curtea de Apel Centru a fost inițiată de către CSM prin hotărârea din 22 mai 2025.

Reevaluarea a vizat în mod special:

integritatea financiară, inclusiv discrepanțe între venituri, cheltuieli și avere în anii 2015, 2021 și 2022;

respectarea regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale;

posibile încălcări etice în activitatea judiciară.

În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat dubii serioase privind criteriul de integritate financiară, ca urmare a identificării unor diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc pragul legal prevăzut de Legea nr. 252/2023.

Cojocaru a fost numită la Curtea de Apel Centru în septembrie 2018, fiind angajată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 2008.