Anatolie Nosatîi: În anul 2026 vom iniția modificarea legislației cu privire la pregătirea rezervei Forțelor Armate și mobilizare

R. Moldova își consolidează capacitățile de apărare în contextul regional marcat de războiul din Ucraina și de riscurile sporite de securitate, prin investiții în echipamente moderne, tehnică militară, tehnologii avansate și instruirea continuă a militarilor, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat Moldpres.

La fel, Anatolie Nosatîi a precizat că 2026 autoritățile vor iniția modificarea legislației cu privire la pregătirea rezervei Forțelor Armate și mobilizare.

„Schimbările în mediul de securitate din ultima perioadă, în bazinul Mării Negre, au impus necesitatea consolidării capacităților de apărare, adaptarea la realitățile regionale”, a explicat ministrul, care a adăugat că, odată cu schimbarea paradigmei de securitate, autoritățile de la Chișinău au pus accent pe tehnologii moderne și consolidarea capacităților de apărare cibernetică, dar și pe drone pentru îndeplinirea unei multitudini de sarcini și pe consolidarea capacităților de supraveghere, monitorizare și apărare antiaeriană.

Nosatîi a mai declarat că R. Moldova a consolidat cooperarea cu partenerii din Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, rezultatul fiind „o armată care poate să răspundă mai eficient provocărilor și care oferă cetățenilor siguranță”.

Ministrul moldovean a vorbit și despre un nou radar pentru securizarea spațiul aerian, care ar urma să ajungă în R. Moldova în prima jumătate a anului 2026 și care a fost achiziționat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul Instrumentului European pentru Pace (EPF).

„Ne propunem ca procesul de operaționalizare să fie cât mai rapid. În acest sens, am început deja instruirea efectivului militar responsabil în domeniul operării și mentenanței noilor echipamente”, a declarat ministrul.

La fel, Anatolie Nosatîi a declarat că în 2026 efectivele vor participa la multiple exerciții naționale și internaționale, precum și la antrenamente comune.