Ciochină, audiat și nu prea. A refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale instanței, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său: „Acesta e dosarul jurnaliștilor, ca să impresioneze publicul”

Fostul primar Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost audiat astăzi, 6 ianuarie, în fața instanței. Totuși, acesta a refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale judecătoarei, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său (din oficiu), invocând că nu are încredere în acesta.

Inculpatul și-a menținut poziția că dosarul său ar fi unul fabricat la comanda șefului Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache, „pentru a impresiona publicul”, acuzații care au fost respinse de acesta.

La ședința de marți, 6 ianuarie, s-a încheiat etapa cercetării judecătorești în dosar. Urmează dezbaterile judecătorești, apoi pronunțarea sentinței.

După ce nu s-a prezentat la ședințele anterioare, magistrata Lilia Lupașco, care examinează cauza penală, a dispus aducerea forțată a lui Nicanor Ciochină în fața instanței. Totuși, la ședința din 6 ianuarie, Ciochină s-a prezentat de bună voie și a continuat să depună mărturii cu privire la noaptea accidentului. Fiindu-i solicitate explicații cu referire la absențele sale de la ședințele anterioare, inculpatul a invocat probleme de sănătate.

„Nu am vrut să spun, dar deja spun, de față și cu procurorul, și cu presa – am pietre la rinichi, care mă fac să-mi pierd cunoștința și pe urmă nu mă pot ridica din pat două zile. Ambulanța a venit la mine de vreo 20 de ori deja”, a argumentat fostul primar de Boldurești.

Totodată, acesta s-a declarat nemulțumit de „insistența presei”.

„Ei mă judecă acum (jurnaliștii), nu probele procurorului. Acesta e dosarul jurnaliștilor, ca să impresioneze publicul”, a acuzat Ciochină.

Ulterior, aceasta a făcut declarații în fața instanței, cu referire la accidentul fatal de care este învinuit, în urma căruia a decedat un băiat. Potrivit acestuia, mai multe probe din dosar ar fi fost falsificate, iar dosarul ar fi fost fabricat de către șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache, care ar avea ranchiună pe Ciochină „de pe vremea când îndeplinea funcția de adjunct al acestuia, de prin 2016”.

Solicitat de către ZdG, Andronache a negat acuzațiile lui Ciochină.

„Eu am fost audiat în instanță. Eu am declarat tot ce am avut de declarat. Acum suntem în preajma sărbătorilor religioase și chiar nu vreau să-mi stric dispoziția și energia cu ceea ce spune Ciochină”, a precizat șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache pentru ZdG.

În timpul audierii sale, Ciochină a solicitat o pauză de cinci minute, dar solicitarea i-a fost respinsă.

Ulterior, inculpatul a refuzat în repetate rânduri să răspundă la întrebările avocatului său, motivând că este avocatul din oficiu „și nu are încredere în acesta”, așa cum avocații săi se află în vacanță. Totodată, Ciochină a refuzat să răspundă la întrebările judecătoarei, la întrebările procurorului, dar și la întrebările Raisei Ciurel (mama lui Mihăiță).

„Nu doresc, nu pot să răspund nici la procuror, nici la Raisa Ciurel”, a repetat Ciochină.

Nicanor Ciochină a mai solicitat audierea altor martori în apărarea sa. Instanța a refuzat solicitarea, pentru că „inculpatul a avut timp mult prea suficient pentru a prezenta probe suplimentare în apărarea sa”.

Reportera ZdG: De ce ați refuzat să răspundeți la întrebările participanților la proces?

Nicanor Ciochină: Eu nu am refuzat, eu am spus instanței că o să răspund la întrebări doar în prezența avocaților mei, pentru că celălalt avocat nu cunoaște dosarul și nu cunoaște absolut nimic.

Reportera ZdG: Unde sunt avocații dvs?

Nicanor Ciochină: Sunt plecați peste hotare. Nu-i nimeni în țară înainte de Crăciun.

Reportera ZdG: Oare Raisa Ciurel (mama băiatului ucis în accident) cum va sărbători Crăciunul?

Ciochină a tăcut preț de câteva clipe și s-a îndreptat spre ieșire.

Așa cum Ciochină nu a dorit să asculte și să răspundă la întrebările Raisei Ciurel, aceasta le-a adresat prin intermediul presei.

„Cu trei săptămâni înainte de a se întâmpla accidentul fiului meu, s-a prăpădit o fetiță la noi în sat, în pădure. Ciochină, de rând cu soțul meu, cu alți bărbați din sat, au căutat acea fetiță, a participat ca primar al satului Boldurești. De ce a căutat acea fetiță, dar în seara accidentului, auzind că este un copil mort în margine de sat, un copil lăsat ca un câine într-o baltă de sânge, nu s-a prezentat? Soția lui ca învățătoare nu a venit să vadă în ce hal mi-am înmormântat eu copilul”, este întrebarea Raisei Ciurel către Ciochină, care a rămas fără răspuns.

„De mai multe ori am fost învinuită că fac parte din politică, de multe ori a învinuit și jurnaliștii că fac teatru, că șeful INP de la Nisporeni e implicat…, niciodată nu m-am gândit că nu Ciochină e vinovat de accidentul copilului meu. Sunt sigură, pentru că sunt doi copii martori și un copil de care trebuia acum să mă bucur de el și nu mai este” a mai spus mama lui Mihăiță, înădușindu-și plânsul.



Raisa Ciurel, întrebări fără răspuns pentru Ninacon Ciochină

Raisa Ciurel susține că se așteaptă la pronunțarea unei „decizii corecte” de către instanță.

„Chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, nu avem noi puterea de a bate din ciocan, ca să spun așa, toată puterea este în mâna judecătoarei, sper să fie luată o decizie corectă. Ultima dorință pe care o am este să mă duc mândră la mormântul fiului meu, pentru că de un an și 10 luni îngheț prin Chișinău, chiar dacă am lăsat doi copii bolnavi acasă”, a declarat mama lui Mihăiță, printre lacrimi.

Procurorul de caz, Alexandru Botnaru, a precizat că se va expune asupra declarațiilor lui Ciochină din ședința din 6 ianuarie în cadrul dezbaterilor judiciare, care vor avea loc vineri, 9 ianuarie.

Tot în cadrul ședinței de marți, 6 ianuarie, lui Ion Andronache, considerat de procurori complicele lui Ciopchină, i-a fost prelungită măsura preventivă cu obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile.

Ciochină nu are voie să părăsească raionul Nisporeni, dar nu mai este monitorizat electronic.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.

