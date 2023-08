În R. Moldova ar putea fi instituit un sistem de licențiere profesională a cadrelor medicale. Despre asta a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-un interviu pentru Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Responsabila din domeniul sănătății consideră că odată cu acesta sistemul nu va pierde și mai multe cadre.

Peste tot în lume, o dată la cinci ani, fiecare medic trebuie să demonstreze niște rezultate ale activității, accentuează ministra Sănătății.

„(…) Chiar am observat, într-o instituție în care sunt investite capacități, în care este reparat, adus echipament, pacientul are un alt comportament și începe să-și schimbe comportamentul și personalul medical. În afară de aceasta, vom introduce un sistem de licențiere, fiindcă astăzi oricare medic își ia diploma și până la sfârșitul zilelor lui sau ieșirea la pensie nu mai are nimeni nicio întrebare vizavi de activitatea lui. Peste tot în lume, o dată la cinci ani, fiecare medic trebuie să demonstreze niște rezultate ale activității – faptul că este de bună-credință, faptul că el lucrează asupra sa, trece absolut toate cursurile de instruire, nu are cumva în caracteristica lui, în spate, cazuri de conflict, cazuri de malpraxis, atitudinea față de pacienți și multe-multe altele.