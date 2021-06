În cadrul CEC au existat discuții despre eventuale demisii din funcție ale unor membri ai Comisiei. Președintele CEC: „Ce urmează să facă membrii CEC pe viitor ține de obrazul fiecăruia”

În cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC) au existat discuții despre eventuale demisii din funcție ale unor membri ai Comisiei. Confirmarea vine de la președintele CEC, Dorin Cimil, care a menționat că deși au fost discuții pe marginea acestui subiect, cel puțin până acum, nu s-a ajuns la demisia in corpore sau demisia unora dintre membri.

Discuțiile, din cadrul Comisiei, despre demisia unor membri ai CEC au venit după ce pe mai multe canale de Telegram luni, 7 iunie, au apărut informații precum că membrii CEC care au decis deschiderea a 139 de secții de votare în străinătate și nu 162 de secții de votare așa cum prevedea proiectul inițial, sunt presați de socialiști să-și dea demisia și respectiv să creeze un blocaj în organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie.

În context, președintele CEC menționează că ce decizii sau acțiuni vor întreprinde mai departe membrii Comisiei ține de „obrazul fiecăruia și de sentimentul de datorie al fiecăruia de a duce mandatul până la urmă” și totodată își exprimă încrederea că toți membrii CEC „vor duce lucrurile până la capăt”. Declarațiile au fost făcute de președintele CEC, Dorin Cimil, luni, 7 iunie, în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

„Astăzi, întrebarea de genul dat este cred că a șasea sau a șaptea. Nu am fost niciodată apelat sau contactat ca să-mi dau demisia personal. Desigur că discuții în sânul CEC-ului pe acest temei au fost, au existat – între membrii CEC, ce facem, cum facem, cum urmează să dezlegăm situația. Însă, nu s-a ajuns la demisia in corpore sau demisia unora dintre membri. Ce urmează să facă membrii CEC pe viitor ține de obrazul fiecăruia, de onoarea fiecăruia, de sentimentul de datorie de a duce mandatul până la urmă. De aceea, am ferma încredere că vom continua să examinăm și să ducem lucrurile până la capăt.

Am convingerea că toți membrii își vor duce mandatul până la urmă. Astăzi (luni, 7 iunie) au existat presiuni din partea alegătorilor, și este corect, fiindcă și-au arătat nemulțumirea, și-au arătat poziția civică. Și-au arătat o anumită viziune proprie a problemei. Această presiune s-a resimțit și se resimte și acum”, a declarat Dorin Cimil.