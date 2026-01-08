FOTO Un tânăr de 20 de ani, cetățean al R. Moldova, a fost recuperat din Masivul Ceahlău de salvamontiști

Un tânăr de 20 de ani, cetățean al R. Moldova, a fost recuperat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții a salvamontiștilor din județul Neamț, potrivit unei note informative publicate de Salvamont Neamț pe Facebook.

Conform salvatorilor, acesta se afla în zona alpină a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri, unde și-a pierdut cunoștința. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 14:30.

La fața locului au fost mobilizate două echipe de salvatori montani din cadrul Bazei Salvamont Durău. Operațiunea a durat aproximativ patru ore.

Tânărul a fost transportat pe targă până la baza muntelui, de unde a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.