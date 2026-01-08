UPDATE Cod galben de ghețuș și polei: drumurile naționale, intens circulate, în pofida avertizărilor meteo

UPDATE 11:25 În contextul codului galben de ghețuș și polei, Poliția R. Moldova relatează că circulația este îngreunată, pe anumite sectoare de drum se formează ghețuș, iar în unele zone ninge, „ceea ce poate crea pericole suplimentare în trafic”.

„La această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători”, spun polițiștii.

Polițiștii monitorizează situația rutieră și spun că sunt gata să intervină pentru acordarea ajutorului necesar participanților la trafic.

Șoferii sunt în continuare îndemnați să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza, să evite manevrele neasigurate și sǎ păstreze o distanțǎ de siguranțǎ între mașini.

Știrea inițială

Un cod galben de ghețuș și polei este în vigoare până pe 9 ianuarie, ora 14:00, perioadă în care sunt prognozate ploi cu transformare în lapoviță și ninsoare, precum și formarea ghețușului pe drumuri, în special în nordul țării.

Pe 8 ianuarie, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil umed și porțiuni cu polei, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să aibă autovehiculele echipate corespunzător. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă lucrările de întreținere, fiind mobilizate zeci de utilaje și muncitori.

Potrivit instituției, circulația pe rețeaua națională de drumuri se desfășoară în condiții de iarnă. „Partea carosabilă este, în mare parte, umedă, iar pe alocuri se înregistrează porțiuni înzăpezite și polei”, spun echipele din teren.

Pe parcursul nopții, echipele de drumari au efectuat lucrări de întreținere de iarnă, fiind răspândit material antiderapant pe mai multe sectoare din nordul și centrul țării, inclusiv în raioanele Sănătăuca, Rezina, Glodeni, Bălți, Drochia, Șoldănești, Soroca, Ocnița, Briceni, Rîșcani, Florești, Sângerei, Nisporeni, Călărași și Edineț.

În total, au fost utilizate 494 de tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost mobilizați 67 de muncitori rutieri și 58 de utilaje speciale.

Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor „să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece”. Drumarii anunță că rămân la datorie și vor interveni „în continuare, în funcție de evoluția condițiilor meteo”.