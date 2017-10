Erori tehnice cu rețineri de salarii la Centrul de Sănătate Hâncești! Cum explică șefa Direcției contabilitate

Cei circa 370 de angajați ai IMSP Centrului de Sănătate Hâncești, instituție medicală care include și centrele de sănătate din întreg raionul, au primit în luna septembrie salarii cu 600 și chiar 1200 de lei mai mici. Sumele respective sunt semnificative pentru fiecare angajat, susțin medicii și asistenții medicali care au semnalat problema, precizând că administrația Centrului de Sănătate nu a oferit explicații credibile. De cealaltă parte, șefa Direcției Contabilitate a instituției medicale afirmă că la mijloc este o eroare tehnică din luna iulie, când angajaților nu le-au fost reținute integral impozitele, respectiv, în luna septembrie, au fost făcute recalculări, care au generat salarii mai mici.

Mai mulți angajați ai Centrului de Sănătate din or. Hâncești, care au solicitat anonimatul, au declarat că pentru luna septembrie, atât medicilor, asistenților medicali și infirmierelor, cât și celorlalți muncitori, le-au fost reținuți bani din salariu.

Un medic, care a cerut să nu-i fie indicat numele, explică că pe bonul de salariu, pe lângă mențiunile referitor la reținerea banilor pentru asigurarea medicală sau impozite pe venit, ceea ce este un lucru firesc, mai este indicată și o altă sumă care se reține.

Medicul spune că angajații au cerut explicații de la șefa Centrului de Sănătate Hâncești, Vera Munteanu, dar că aceasta a replicat faptul că luna precedentă salariul a fost mai mare, de aceea au reținut bani în luna septembrie.

Medicul spune că, întrebată cum este posibil ca salariul calculat să fie de șase mii, iar angajatul să primească doar 2 600 de lei, șefa Centrului de Sănătate a declarat că orice persoană care are nevoie de bani urgent, poate să depună la FISC o cerere pentru a lua mai devreme o parte din salariul pentru următoarea lună.

De cealată parte, rugat de angajați să le ofere un act care ar confirma legalitatea situației, juristul Centrului de Sănătate ar fi refuzat, spune medicul.

Cererea angajaților către contabilitatea instituției medicale de a plăti salariile integral pentru ca fiecare, în mod individual să scrie cerere și să achite FISC-ului banii, de asemenea, a fost respinsă.

O asistentă medicală din Centrul de Sănătate Hâncești spune că explicații exacte despre reținerile din salariu nu a oferit nimeni, dar angajații responsabili din direcția contabilitate i-au spus că s-au făcut schimbări, deoarece luna trecută, din greșeală, angajaților le-ar fi fost acordați mai mulți bani.

„Cum luna trecută am primit mai mulți bani dacă am primit salariul lunar, dar și ajutor material sub formă de cel de-al 13-lea salariu? Am avut vreo cinci mii de lei. Acum, trebuia să primesc leafa mea deplină – 1 900 de lei. Am primit însă 1300 de lei”, se arată nedumerită asistenta medicală.