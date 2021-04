DOC/ Salariul ridicat de Ilan Șor, deputatul care cu doi ani în urmă a părăsit ilegal R. Moldova și care în anul 2020 nu s-a prezentat nicio zi la muncă

Ilan Șor, deputatul condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani de prima instanță și care a părăsit în 2019 ilegal R. Moldova și care în anul 2020 nu s-a prezentat nicio zi la muncă, a indicat în declarația lui avere și interese personale pentru anul trecut că a ridicat un salariu de 3 485 de lei de la Secretariatul Parlamentului, dar și o indemnizație de 1 625 de lei.

În declarația de avere și interese personale depusă la 30 martie curent, Șor spune că tot în 2020 a obținut 1 183 267.00 ruble rusești, echivalentul a 272.151 de lei, din activitatea de întreprinzător.

Ilan Șor mai indică în declarația de avere că deține trei apartamente, unul de 158 de metri pătrați, procurat în anul 2000, valoarea indicată a acestuia fiind de 942 047 de lei, un apartament de 239 de metri pătrați cu o valoare de 824 515 de lei, obținut prin contract de vânzare-cumparare în anul 2013 și un alt apartament de 57 de metri pătrați, dobândit în 2003, valoarea indicată fiind de 162 150 de lei. Tot aici, Șor mai declară și o casă de locuit de 201 metri pătrați dobândită în anul 2014 prin contract de vânzare-cumparare, cu un preț de piață de 4 101 851 lei. Șor a mai trecut în declarație un intravilan și un garaj de 48 de metri, cu o valoare de 181 951 de lei.

Totodată, Ilan Șor mai indică în declarație că deține patru automobile, trei la Chișinău și unul la Moscova.

La Chișinău, Șor spune că deține un Bentley Continental fabricat în 2010 și dobândit în 2014 cu 2 576 720 de lei, un automobil GAZ 2410 dobândit în 2014 cu 5 mii de lei și un automobil de marcă Toyota Runner cumpărat în anul 2006 cu 4 mii de lei. La Moscova, Șor menționează în declarație că deține un Bentley Mulsane Extend, fără a spune însă când l-a cumpărat și câți bani a dat pe el.

La categoria bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie, Șor a trecut în declarație, ca și anul trecut, un ceas Rolex în valoare de 10 mii de euro, indicând că l-a primit cadou la 31 decembrie 2018.

Șor mai indică în document că deține 21 de conturi bancare, la Chișinău și Moscova, unele dintre ele fiind la cele trei bănci falimentate – Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Șor declară că deține patru conturi bancare, în ruble rusești, la Moscova: pe unul dintre conturi deține 6488 de ruble (1500 de lei), pe altul – 2 292 de ruble rusești,(550 de lei) pe un al treilea – 396 504.60 ruble rusești (95 de mii de lei), iar pe un al patrulea deține 4 999 de ruble rusești (1200 de lei). La Chișinău, Șor spune că deține două conturi bancare la BC Euro Credit Bank, unde pe unul are depozitată suma de 103 euro, iar pe altul suma de 629 de dolari. Tot Șor mai indică că deține cinci conturi bancare la BC Moldinconbank, pe care are depozitate sumele de 135 de lei, 473 de dolari, 4 dolari și respectiv 326 127 de lei.

Ilan Șor spune că mai deține pe un cont la banca falimentată Unibank suma de 64 757 de lei, dar și că deține alte trei conturi acolo pe care are zero lei. Șor spune că mai deține conturi bancare și la celelalte două bănci cu probleme, vizate în „frauda bancară”. Mai exact, el spune că deține cinci conturi bancare la Banca Socială cu zero lei pe fiecare și un cont la Banca de Economii cu 13 748 de lei.

În document, Ilan Șor indică că mai deține cotă-parte în cadrul a trei companii – AVANTAGE SRL, Întrerinzător Individual Shor Sara Lvovna și compania ООО Продюсерский Центр «Жасмин», cu sediul la Moscova.

Pe lângă bunuri și conturi bancare, Șor mai indică în declarație că a contractat mai multe credite de la mama lui, Ilona Șor și unul de Lev Manahimov, tătăl soției lui Șor, Jasmin.

În total, Șor, împreună cu soția lui, Jasmin, au împumutat de la mama lui Șor 84 de milioane de lei și 349 200 de euro, bani pe care trebuie să-i întoarcă până în 2024.

Declarația integrală:

Ilan Șor este liderul Partidului Politic „Șor”, formațiune a cărei mai mulți deputați au fost lipsiți de imunitate parlamentară fiind vizați în „dosarul fraudei bancare”.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie 2019, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Câteva zile mai târziu, respectivul dosar a fost conexat cu o cauză penală aflată pe masa Procuraturii Anticorupție încă din 4 decembrie 2014 și care vizează devalizarea sistemului bancar din R. Moldova, „prin sustragerea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din activele Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank și comiterea altor fapte penale în scopul realizării intereselor personale și de grup”.

La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din R. Moldova declara pentru ZdG că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

În februarie curent, s-au împlinesc trei ani de când dosarul lui Ilan Şor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. În această perioadă, au fost programate 54 de şedinţe de judecată, fiind înregistrare 51 de amânări în examinare. Ședințele de judecată au fost amânate timp de trei luni, în toamna anului 2018, și timp de 6 luni, în perioada septembrie 2019 – martie 2020, în scopul efectuării unei expertize juridice a dosarului, la cererea apărătorilor lui Şor.

În primăvara anului 2020, câteva ședințe au fost amânate din cauza stării de urgență naționale, instituite în contextul pandemiei COVID-19, iar în mai 2020 avocații lui Șor au cerut strămutarea cauzei penale la o altă instanță egală în grad, solicitare respinsă de Curtea Supremă de Justiție, însă care a adus alte 13 amânări în examinarea dosarului.

În ultimele luni, apărătorii lui Șor au sesizat de mai multe ori Curtea Constituțională (CC), motiv pentru care, din nou, ședințele de judecată au fost amânate, iar în decembrie 2020 examinarea dosarului a fost chiar suspendată timp de o lună. Între timp, judecătoarea Nina Veleva, care a examinat acest dosar, ea fiind și raportor, și-a prezentat demisia din sistem, iar avocații lui Șor au solicitat amânarea altor câteva ședințe de judecată, pe motiv că ambii merg în concediu anual de odihnă.