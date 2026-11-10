Aviz negativ al Guvernului la proiectul de lege cu privire la stabilirea cotei 0 la TVA pentru benzină și motorină: Care sunt argumentele Executivului?

Guvernul urmează să emită un aviz negativ la proiectul de lege care prevede reducerea cotei TVA aplicate produselor petroliere de bază (benzină, motorină) de la 20 % la 0 % pe perioada stării de urgență în sectorul energetic. Avizul privind proiectul de lege întocmit de mai mulți deputați PSRM, urmează să fie examinat la ședința Guvernului din 12 noiembrie.

Potrivit autorilor proiectului, măsura este propusă în vederea amortizării șocului scumpirilor la combustibil pentru cetățeni și mediul economic, a asigurării continuității activităților economice de pe teritoriul țării, a protejării puterii de cumpărare a populației și a evitării falimentelor în sectorul agricol și cel al transporturilor.

În avizul Guvernului se menționează că punerea în aplicare a măsurii propuse, în contextul intervențiilor destinate atenuării efectelor de criză, cu un impact financiar semnificativ, fără stabilirea sursei de finanțare, „creează riscuri pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice și ar putea exercita presiune asupra capacității de onorare a angajamentelor privind finanțarea cheltuielilor bugetare planificate (…) În aceeași ordine de idei, măsura fiscală propusă nu răspunde în mod direct riscurilor invocate în fundamentarea proiectului în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu produse petroliere”.

Conform Executivului, aplicarea cotei TVA de 0 % poate produce efecte asupra prețului final al produselor petroliere, însă nu determină, prin ea însăși, diversificarea surselor sau a rutelor de aprovizionare, creșterea disponibilității fizice a produselor, constituirea unor stocuri suplimentare ori consolidarea capacităților logistice necesare pentru asigurarea continuității aprovizionării.

„Prin urmare, nu se constată o corelare suficientă între riscurile sectoriale identificate și instrumentul de intervenție propus pentru gestionarea acestora. Mai mult decât atât, măsura propusă presupune acordarea unui avantaj fiscal în mod uniform tuturor consumatorilor de benzină și motorină, fără diferențiere în funcție de nivelul veniturilor, volumul consumului sau gradul de vulnerabilitate. Or, măsurile destinate atenuării impactului social al crizei energetice și al presiunilor inflaționiste urmează a fi promovate prin instrumente de politică socială și economică adaptate obiectivelor urmărite, care să permită sprijinirea directă și țintită a categoriilor afectate, fără a recurge la măsuri fiscale cu efecte bugetare semnificative și cu eficiență incertă în ceea ce privește reducerea prețurilor finale”, se arată în document.

Totodată, în aviz se menționează că în urma examinării proiectului, s-a constatat că nota de fundamentare „omite în totalitate măsurile proporționale deja dispuse” de Comisia Națională de Management al Crizelor, și anume: