LIVE TEXT Atac asupra regiunii Zaporijjea: cel puțin o persoană a decedat, iar mai mulți locuitori au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1621

UPDATE 18:20 Orașul Zaporijjea a fost lovit de rachete în amiaza zilei de duminică, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. După câteva ore, Federația Rusă a lovit repetat.

O persoană a murit, iar o alta a fost scoasă de sub dărâmături.

Numărul răniților a ajuns la unsprezece.

UPDATE 15:30 Forțele ucrainene au lovit o bază aeriană rusă din Engels și o rafinărie de petrol din regiunea Saratov în noaptea de 2 august, a confirmat Statul Major General al Ucrainei, în urma informațiilor difuzate de canalele de monitorizare, scrie presa de la Kiev.

Forțele ucrainene au lovit „o țintă” la baza aeriană rusă din Engels, provocând un incendiu, a declarat armata, fără a preciza ce anume a fost lovit. Baza găzduiește bombardiere strategice de tip Tu-95MS și Tu-160, utilizate de Moscova pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din orașul rus Saratov, situat în apropiere, după ce aceasta a fost lovită de drone ucrainene. Statul Major General a mai declarat că forțele sale au lovit depozitul de petrol Liudinovskaia din regiunea Kaluga.

Rafinăria din Saratov este una dintre cele mai mari din regiunea Povolgia a Rusiei, prelucrând anual aproximativ 7 milioane de tone metrice de țiței și susținând complexul militar-industrial al Rusiei.

Potrivit guvernatorului regiunii Saratov, Roman Busargin, două persoane au fost ucise în urma atacurilor, iar infrastructura civilă din ambele orașe a fost avariată. Armata ucraineană nu a comentat aceste afirmații.

Statul Major General a raportat, de asemenea, un atac asupra unei baze rusești de drone situată lângă Navlia, în regiunea Briansk, utilizată pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor.

În orașul Novosemeykino din regiunea Samara, un depozit aparținând companiei Wildberries a fost incendiat după ce a fost lovit, a raportat canalul rus de Telegram Exilenova Plus.

UPDATE 09:28 În regiunea Harkiv, cinci persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești, printre care și doi copii.

În timpul nopții, trupele ruse au lansat atacuri cu drone asupra cartierului Industrial din Harkiv și asupra satului Lohachivka din raionul Harkiv.

În urma loviturilor, au izbucnit două focare de incendiu: au ars o clădire de depozitare, paleți de lemn și un atelier auto. Au fost avariate case private, depozite și clădiri agricole.

În timpul operațiunilor de lichidare a consecințelor atacului, un salvator a fost rănit și a fost internat într-o unitate medicală.