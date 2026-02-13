Codul galben de ceață a fost prelungit pentru întreg teritoriul țării. Ce temperaturi se prognozează în weekend

Meteorologii atenționează că ceața va continua și seara zilei de vineri, 13 februarie, cât și în prima parte a zilei de sâmbătă. Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul țării.

„Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, se arată în avertizarea emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Conducătorii auto sunt îndemnați:

să reducă viteza de deplasare;

să folosească luminile de întâlnire sau cele de ceață;

să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule;

să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate redusă;

să evite utilizarea bruscă a frânelor;

să utilizeze corect luminile de semnalizare.

Inițial, codul galben a intrat în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00, și era valabil până vineri, 13 februarie, ora 12:00.

Conform meteorologilor, pe 14 februarie, noaptea, în jumătatea de sud a țării vor cădea ploi slabe. Pe 15 februarie, dimineața și ziua, pe arii extinse vor cădea precipitații, predominant sub formă de ploaie, iar la nord se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Pe 16 februarie, noaptea, izolat va ninge slab.

Sâmbătă, pe arii extinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș.