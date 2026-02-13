„Costiuc a ales drept carne de tun un copil, în goana după like-uri și vizualizări”. Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, declară că părinții fetiței menționate de Vasile Costiuc, despre care a afirmat că „s-a otrăvit cu droguri”, doresc să depună plângeri

Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, care anterior a activat la Primăria Ștefan Vodă, a declarat pentru ZdG că a fost contactată pentru o întâlnire de părinții fetiței care a fost menționată de deputatul Vasile Costiuc într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otravire cu droguri” și că acest caz este „musamalizat și ascuns de Cernăuţeanu și guvernarea sorosista PAS”.

Qatrawi a precizat pentru ZdG că „este o tragedie ce s-a întâmplat și este urât că domnul Costiuc a ales ca carne de tun un copil pentru goana de like-uri și vizualizări”.

Anterior, Poliția venit cu o reacție și a calificat drept „inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil și cerem să nu inducă cetățenii în eroare”.

„Eu mâine o să mă întâlnesc cu părinții, după ce ei au solicitat o întâlnire, să vedem ce poziție luăm pe acest caz. Am înțeles că părinții fetiței doresc să facă o plângere Poliție și la Avocatul copilului pe acest caz. Este o tragedie ce s-a întâmplat și este urât că domnul Costiuc a ales drept carne de tun un copil, pentru goana de like-uri și vizualizări”, a declarat Ersilia Qatrawi pentru ZdG.

În urma documentării cazului, oamenii legii infirmă faptul că minora ar fi consumat droguri și că s-ar fi întâmplat într-o instituție de învățământ.

„Este regretabil faptul că un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără a cunoaște circumstanțele cazului, a ales să-și facă imagine pe cazul unui copil, prejudiciind astfel familia, după ce a indicat localitatea de unde este. Precizăm că Poliția cunoaște acest caz, care a avut loc la 2 februarie curent. Copila a consumat mai multe pastile la domiciliu, iar după ce a conștientizat riscurile, și-a anunțat părinții, fiind imediat examinată de medici. Aceasta se simte bine și frecventează instituția de învățământ (…) Amintim respectivului deputat că, funcția publică impune prudență și respect, iar afirmațiile defăimătoare privind un minor nu pot fi justificate. Este regretabil că acesta a recurs la declarații care afectează imaginea unui copil, un asemenea comportament fiind nepotrivit pentru funcția pe care o deține”, se arată în comunicatul de presă.

Detalii despre cazul în care deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns neautorizat într-o parcare specială și au „eliberat” un automobil

La data de 11 februarie, Poliția a anunțat că doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul R. Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului, a anunțat Poliția.

Cei doi deputați sunt Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc, aleși pe lista partidului „Democrația Acasă”. Sergiu Stefanco a publicat un video în care „au solicitat încetarea imediată a încălcării legii comise de executoarea Ala Ungureanu și au eliberat automobilul de la parcare”.

În comunicatului de presă al Poliției se precizează că la data de 7 februarie, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.

Conform surselor ZdG, automobilul aparține soției unui agricultor care a fost participant al protestelor „Forța Fermierilor” și membru al partidului „Democrația Acasă”.

Într-un comentariu pentru ZdG, executoarea judecătoarească Ala Ungureanu a declarat că nu cunoaște detalii despre cele întâmplate, deoarece nu s-a aflat la fața locului în momentul în care deputații au ridicat mașina. „Nu eu am anunțat mașina în căutare, cazul mi-a venit ulterior”, a declarat Ala Ungureanu. Conform surselor ZdG, procedura de executare a fost inițiată de executorul judecătoresc Petru Chirtoacă.