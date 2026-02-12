Principală — Ştiri — Social — Alertă meteo: cod galben de…
Alertă meteo: cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform meteorologilor, codul galben intră în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00 și durează până vineri, 13 februarie, ora 12:00.
„Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, potrivit SHS.
Conducătorii auto sunt îndemnați:
• să reducă viteza de deplasare;
• să folosească luminile de întâlnire sau cele de ceață;
• să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule;
• să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate redusă;
• să evite utilizarea bruscă a frânelor;
• să utilizeze corect luminile de semnalizare.