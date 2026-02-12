Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Alertă meteo: cod galben de…

Alertă meteo: cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării

Foto: ZdG

Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform meteorologilor, codul galben intră în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00 și durează până vineri, 13 februarie, ora 12:00.

„Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, potrivit SHS.

Conducătorii auto sunt îndemnați:
•   să reducă viteza de deplasare;
•    să folosească luminile de întâlnire sau cele de ceață;
•    să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule;
•    să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate redusă; 
•    să evite utilizarea bruscă a frânelor; 
•    să utilizeze corect luminile de semnalizare.

Sursa: SHS

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: