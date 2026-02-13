S-a grăbit să vadă lumina zilei. O fetiță s-a născut în ambulanță, în drum spre spital

O femeie de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești, a născut în ambulanță, în drum spre spital. Femeia a născut o fetiță sănătoasă, cu o greutate estimativă de 3.400 de grame, cu scorul Apgar 8 puncte, vineri, 13 februarie, la ora 12:25. „Primul ei plânset a umplut spațiul cu bucurie și speranță datorită acțiunilor coordonate și calificate a membrilor echipei SAMU Florești”, se arată într-un comunicat de presă al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Echipa SAMU Florești a asistat nașterea în ambulanță.

„Astăzi, o intervenție medicală care părea a fi una obișnuită s-a transformat într-o poveste despre începuturi și emoție pură pentru echipa SAMU Florești. La ora 11:50, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru o gravidă în vârstă de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești”, se arată în comunicatul de presă.

Mama se află la cea de-a patra sarcină.

„Imediat a fost luată decizia de a transporta pacienta la spital, iar drumul spre maternitate s-a transformat într-o călătorie spre o nouă viață. La ora 12:25, în ambulanță a venit pe lume o fetiță sănătoasă, cu o greutate estimativă de 3.400 de grame, cu scorul Apgar 8 puncte”.

Lăuza și nou-născuta în stare satisfăcătoare au fost transportate la IMSP Spitalul Raional Florești, pentru supraveghere și îngrijiri specializate, se mai precizează în comunicatul de presă.

Cei care au asistat nașterea sunt felcerul Victor Zîmbrean, infirmiera Olga Ciubotaru și conducătorul ambulanței – Valeriu Ciubotaru.