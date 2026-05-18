Cantinele din taberele de copii, verificate de ANSA înainte de sezonul estival. Cerințele inspectorilor

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au început controalele oficiale de stat în blocurile alimentare ale taberelor de odihnă pentru copii, pentru a verifica nivelul de pregătire al acestora înainte de debutul sezonului estival 2026. Informația a fost comunicată de instituție luni, 18 mai.

Potrivit ANSA, inspectorii vor verifica condițiile de igienă din blocurile alimentare, spațiile de preparare a hranei și depozitele pentru produse alimentare, precum și starea utilajelor, ustensilelor și vaselor folosite la prepararea bucatelor.

De asemenea, controalele vor viza calitatea apei potabile, efectuarea testelor de sanitație pe echipamente și suprafețele de lucru, precum și actele de proveniență și trasabilitate ale produselor alimentare, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare a materiilor prime.

Inspectorii vor analiza și meniurile destinate copiilor, „pentru a verifica dacă rațiile alimentare corespund normelor fiziologice și dacă acestea sunt coordonate cu autoritățile de sănătate publică”. Totodată, va fi verificat personalul implicat în alimentația copiilor, care trebuie să dețină certificate medicale valabile și să fi urmat instruirile igienice obligatorii.

ANSA precizează că, pentru prevenirea cazurilor de toxiinfecții alimentare, monitorizarea blocurilor alimentare, precum și verificarea calității și inofensivității produselor alimentare vor continua pe întreaga durată a sezonului de odihnă pentru copii.