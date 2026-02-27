Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028

Autorii din R. Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, anunță Ministerul Culturii.

Prevederea se regăsește în acordul semnat de către ministrul Culturii din România, Demeter István András, și directorul Târgului de Carte de la Frankfurt, Juergen Boos. Documentul stabilește cadrul participării extinse a literaturii române, inclusiv a creației literare din R. Moldova, la una dintre cele mai importante manifestări ale industriei editoriale internaționale.