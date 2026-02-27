VIDEO „Îi doresc ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut, să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată”. Detalii de la ședința de condamnare a lui Ciochină

Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip DESCHIS.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de 6 luni, în penitenciar de tip SEMIÎNCHIS.

Niciunul dintre inculpați nu a fost prezent la pronunțarea deciziei.

Procurorul de caz, Alexandru Botnaru, a declarat că va examina motivarea deciziei și ulterior va decide dacă o va contesta sau nu și a explicat pedeapsa prin prisma termenului de prescripție.

„Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că au fost încetate acuzațiile pe faptul părăsirii accidentului rutier și din acest motiv, instanța nici nu era în drept să aplice acei doi ani care au fost solicitați de acuzare. Între timp, a intervenit termenul de prescripție”, a accentuat Botnaru.

Avocații inculpaților au declarat că vor contesta decizia. Veronica Șișcanu, avocata lui Ion Andronache, a precizat că „pentru noi e foarte mult 6 luni”.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță, copilul accidental mortal, a spus că va merge la mormântul fiului său cu flori „pentru că a făcut dreptate” și îi sugerează lui Nicanor Ciochină, „ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru ca nu știu dacă eu îl voi ierta vreodată”.







Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie 2026, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Lilia Lupașco.

Sentința vine la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.



Anterior, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.

Ambii s-au declarat nevinovați.



Ciochină este cercetat și într-un dosar de tortură, tratament și degradant, într-un caz produs în anul 2020. Acesta se află în arest preventiv.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.



