CSM urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău. Detalii despre magistrați. Consiliul va examina și „eliberarea din funcție a unor judecători”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji.

La fel, pe agenda ședinței CSM din 3 martie figurează și subiectul privind „eliberarea din funcție a unor judecători”, fără a fi specificate numele magistraților.

Anterior, Comisia de evaluare a judecătorilor a anunțat că 13 din 16 judecători din completele anticorupție au transmis, în termenul prevăzut de lege, declarația de avere pentru ultimii cinci ani și Chestionarul de etică.Judecătorii Nicolae Corcea și Arina Ialanji au informat atât Comisia, cât și CSM despre intenția lor de a demisiona din funcție. Judecătoarea Cristina Cheptea nu a depus documentele solicitate în termenul stabilit.

Conform ședinței de astăzi, 27 februarie, a Plenului Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, sunt examinate mai multe cauze disciplinare intentate în privința judecătorilor:

Marina Anton din cadrul Curții de Apel Centru.

Valentina Garabagiu, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău și a unui ex-judecător din cadrul Curții de Apel Centru.

Igor Pulbere de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Angel Braga de la Curtea de Apel Centru, Tamara Mereuță, Emil Bulat, Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești, sediul Central.

Valentina Garabagiu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Ghenadie Comerzan de la Judecătoria Edineț, sediul Briceni.

Cojocaru Olga, Marina Anton, Andrei Cașcaval din cadrul Curții de Apel Centru.

Popescu Marcel, Juganari Marcel, Vitalie Pîslariuc din cadrul Curții de Apel Centru.

Constantin Damaschin și Mihail Murguleț (în demisie ) de la Judecătoria Chișinău.

Tatiana Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Valeriu Curicheru de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Mariana Fondos-Frațman de la Judecătoria Chișinău, sediul Central.

Detalii despre judecătorii care au depus cerere de demisie

Judecătoarea Arina Ialanji este soția lui Vladimir Fedco, cercetat pentru că ar fi fost complice la contrabandă, din funcția publică pe care o deținea în noiembrie 2022, de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru.

Ziarul de Gardă a constatat că magistrata de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a achitat pe Valeriu Timofti, bărbatul învinuit de procurori pentru contrabandă cu 550 de mii de euro, unde Fedco era inculpat într-un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

ZdG a întrebat-o pe Arina Ialanji cum argumentează decizia de a nu se abține de la examinarea cauzei lui Valeriu Timofti, având în vedere că soțul său este învinuit de complicitate la contrabandă.

Fedco este învinuit că ar fi permis intrarea în țară a unui lot de marfă în valoare de 700 de mii de lei, fără să fie declarată în modul corespunzător.

Judecătoarea Ialanji a fost numită în funcție în luna decembrie 2012, iar în 2016 a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Nicolae Corcea a fost numit în funcția de judecător la 3 octombrie 2012. În octombrie 2018, a fost transferat temporar de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei) la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), iar ulterior a fost numit definitiv, prin transfer, la Judecătoria Chișinău în ianuarie 2019. În iulie 2022, a fost transferat în cadrul Judecătoriei Chișinău de la sediul Buiucani la sediul Ciocana.

Cristina Cheptea a fost numită judecător la 13 mai 2008, pentru un mandat de cinci ani, la Judecătoria Sîngerei. În mai 2013, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

În ianuarie 2018, a fost transferată la Judecătoria Chișinău, iar în februarie 2018 a fost repartizată la sediul Botanica. Ulterior, în ianuarie 2021, a fost transferată de la sediul Ciocana la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

Judecătoarea a ajuns în atenția publică atunci când a respins demersul procurorilor anticorupție de a elibera mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele ex-judecătorului CSJ, Oleg Sternioală, învinuit de spălare de bani.

Refuzul judecătoarei Cristina Cheptea de a elibera un mandat de arestare a ajuns, ulterior, să fie investigat de procurorii anticorupție, care au inițiat, în noiembrie 2019, un dosar penal, „în baza bănuielii rezonabile despre comiterea unor fapte ilegale de către judecătoare, la emiterea deciziei”.



