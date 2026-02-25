În premieră, R. Moldova va participa la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia: „Este o decizie prin care afirmăm că R. Moldova are o voce”

R. Moldova va participa, pentru prima dată, la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Culturii al R. Moldova, printr-un comunicat.

Participarea R. Moldova la expoziție este sprijinită de Ministerul Culturii, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, în limita bugetului în valoare de 5 milioane de lei. Bugetul va fi completat prin parteneriate și sponsorizări, în conformitate cu cadrul legal, potrivit comunicatului.

„Dacă ne dorim o prezență vizibilă și credibilă în spațiul european, trebuie să fim acolo unde are loc dialogul cultural internațional. Participarea la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, cea mai veche și una din cele mai prestigioase manifestări de artă contemporană din lume, este o decizie instituțională analizată și asumată, prin care afirmăm că R. Moldova are o voce în acest context”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan.

Ediția din 2026 a Bienalei se desfășoară sub tema „In Minor Keys”, iar instalația „În a mia și a doua noapte” a artistului Pavel Brăilă propune o reflecție asupra relației dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate, într-un context global marcat de instabilitate.

Un ansamblu de covoare suspendate de drone transformă un instrument asociat cu amenințarea într-un gest de susținere, reinterpretând simbolic raportul dintre fragilitate și putere. Inspirată din tradiția covoarelor țesute în R. Moldova și din imaginarul „O mie și una de nopți”, lucrarea propune imaginația ca formă de continuitate culturală într-un timp al incertitudinii.

„Mă bucur că prima participare oficială a Republicii Moldova la La Biennale di Venezia are loc prin acest proiect, care s-a conturat din realitatea prezentului și poartă un mesaj subtil, dar puternic. Covorul este un simbol universal al casei și al grijii, însă cerul nu mai înseamnă doar libertate, ci și teamă. Imaginând un alt capitol — a o mie și a doua noapte — dronele din instalație nu amenință, ci susțin: transformă un instrument al controlului într-un gest de protecție. Este o lucrare despre fragilitate, dar și despre capacitatea noastră de a rămâne împreună și de a imagina o lume mai sigură”, spune Pavel Brăila.

Proiectul va fi prezentat în spațiul Santa Veneranda, parte a bisericii venețiane Chiesa dei Santi Geremia e Lucia. Expoziția R. Moldova va avea acces liber pentru public.

Pavel Brăila este unul dintre cei mai recunoscuți artiști contemporani originari din Republica Moldova, cu o prezență constantă pe scena internațională a artei contemporane. Practica sa artistică include film, fotografie, instalație și performance și abordează teme precum identitatea, memoria și transformările sociale din spațiul est-european. A participat la documenta (2002 și 2017) și la Manifesta 10 (2014), iar lucrările sale au fost prezentate în instituții de prestigiu precum Neue Nationalgalerie (Berlin), Tate Gallery (Londra), Moderna Museet (Stockholm), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Kiasma (Helsinki) și Renaissance Society (Chicago).

Expoziția Internațională de Artă se află la cea de-a 61-a ediție și se va desfășura în perioada 9 aprilie –22 noiembrie 2026.