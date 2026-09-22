Arcul de Triumf din Chișinău ar putea fi restaurat în 2027, anunță Guvernul

Arcul de Triumf din centrul capitalei va fi restaurat, conform unei decizii aprobate de Guvern în ședința de marți, 22 septembrie. Decizia creează condițiile juridice necesare pentru pregătirea și demararea procesului de restaurare a monumentului.

Prin hotărârea aprobată, Arcul de Triumf și terenul aferent sunt incluse în lista bunurilor imobile proprietate publică a statului. Monumentul va fi administrat de Ministerul Culturii, iar terenul aferent – de Agenția Proprietății Publice.

Clarificarea statutului juridic și înregistrarea monumentului în Registrul bunurilor imobile reprezintă o etapă necesară pentru demararea lucrărilor de restaurare, precizează Guvernul.

„Ne-am propus ca procesele administrative și cele tehnice să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât în 2027 să putem organiza achiziția, selecția antreprenorilor și să începem lucrările în lunile martie-aprilie”, a menționat Ministrul Culturii, Dan Suruceanu.

Pentru anul 2026, în bugetul Ministerului Culturii au fost aprobate 5 milioane de lei pentru pregătirea documentației tehnice și elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Restaurarea Arcului de Triumf din Chișinău”.

Arcul de Triumf are o suprafață de 131,2 metri pătrați, iar terenul aferent – 0,0151 hectare. Monumentul face parte din ansamblul „Porțile Sfinte și Scuarul”, inclus în Registrul monumentelor R. Moldova ocrotite de stat.